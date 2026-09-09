كلية الهندسة في عمان العربية تشارك في مسابقة (انطلق) لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم الابتكار والريادة وتعزيز دور طلبتها في تطوير حلول هندسية مبتكرة ومستدامة، شاركت كلية الهندسة في الجامعة في مسابقة "انطلق" لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية لعام 2026، ضمن مجال تقنيات الطاقة والمياه، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع الطلابية المتميزة، بإشراف الدكتور عمر أحمد، والدكتور أيمن آغا، أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة، حيث تم عرض المشاريع ضمن معرض المشاريع المؤهلة للفوز في المسابقة، الذي أُقيم في فندق سيغنيا هيلتون / عمّان، بمشاركة نخبة من مشاريع التخرج الجامعية في المجالات الهندسية والتقنية.

وشهدت المسابقة مشاركة فريقين من طلبة جامعة عمان العربية، حيث قدّم الفريق الأول بإشراف الدكتور عمر أحمد، مشروعًا بعنوان: "استراتيجيات التصميم الذكي لأنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي"، والذي تناول توظيف أساليب التصميم الذكي في تطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، وتحسين كفاءة أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي، وضم الفريق كل من الطلبة: محمد ابو فارة، عميد عاصي، محمد عوض، يزن ابو سليم، فيما قدّم الفريق الثاني بإشراف الدكتور أيمن آغا، مشروعًا بعنوان: "حلول مستدامة من الحمأة: البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، وتنقية المياه، ودمج خلايا الوقود"، مجسدًا توجه الجامعة نحو دعم المشاريع الطلابية التي توظف التقنيات الحديثة في معالجة المياه والطاقة، وتجمع بين الابتكار والاستدامة البيئية، وضم الفريق كل من الطلبة : عبدالله ابو ربيع، ندوان القضاة، سهل الجوابرة، عدنان الغزاوي.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن مشاركة الجامعة في مسابقة "انطلق" لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية تجسد نهج الجامعة في دعم الإبداع والابتكار الطلابي، وتشجيع البحث التطبيقي الذي يترجم المعرفة الأكاديمية إلى حلول عملية تستجيب للتحديات التنموية، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين طلبتها من تطوير مشاريع نوعية في المجالات الحيوية، لا سيما الطاقة والمياه، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وحل المشكلات، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتنافس والتميز، فضلًا عن تعزيز حضور الجامعة في المبادرات الوطنية الداعمة للريادة والتميز.

من جانبه أكد الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على أن مشاركة الكلية في مسابقة "انطلق" تعكس حرصها على دعم مشاريع التخرج النوعية، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، مما يتيح للطلبة توظيف معارفهم ومهاراتهم في تطوير حلول هندسية مبتكرة تستجيب للتحديات الواقعية، مشيداً بالمستوى المتميز للمشاريع المشاركة، ومثمنًا جهود الدكتور عمر أحمد، والدكتور أيمن آغا، المشرفين على المشاريع في توجيه الطلبة ومساندتهم لتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة، مما يسهم في تنمية قدراتهم الهندسية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذه المسابقة تأكيدًا على نهجها في رعاية المواهب الطلابية، ودعم المشاريع الهندسية التطبيقية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع، مما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على توظيف معارفهم ومهاراتهم في ابتكار حلول نوعية ومستدامة للتحديات المستقبلية.