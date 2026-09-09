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أبو ليلى : بكيت بعد مباراة الجزائر .. ولاعبون فكروا بالاعتزال

  • 09 أيلول 2026
  • 13:03
أبو ليلى بكيت بعد مباراة الجزائر ولاعبون فكروا بالاعتزال

خبرني   في تصريحات صادمة وغير متوقعة كشفت الوجه الخفي لكواليس المنتخب الوطني، اعترف حارس مرمى المنتخب الأردني، يزيد أبو ليلى، بتعرضه لأزمة نفسية خانقة وعميقة عقب الهزيمة القاسية أمام المنتخب الجزائري.

وأوضح أبو ليلى في حديث مؤثر عن الضغوطات العصبية الهائلة التي أحاطت بالفريق خلال الاستحقاقات الكبرى، أنه انهار تماماً ودخل في نوبة بكاء حادة ومفجعة بمفرده داخل غرفة المغلقة بعيداً عن أعين الجميع، مشيراً إلى أن حجم الضغط النفسي وصل بالفريق إلى مرحلة حرجة وصعبة للغاية كادت تدفع بعض اللاعبين للتفكير الجدي في اعتزال كرة القدم والتوقف النهائي عن اللعب.

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