نتنياهو يعلق على تقرير حول تحذيرات تلقاها من محمد بن زايد

خبرني - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير "هآرتس" حول اتصال تلقاه من رئيس الإمارات قبيل أحداث 7 أكتوبر 2023، ووجه محاميه برفع دعوى ضد الصحيفة.

وفي بيان، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء وجه محاميه إلى رفع دعوى تشهير ضد صحيفة "هآرتس" اليسارية، وشلومي إلدار، وجهات أخرى، على خلفية ما وصفه بـ"افتراء كاذب" ضد رئيس الوزراء، لم يحدث من الأساس".

وأضاف البيان، أنه "خلافا لما ورد في الادعاءات، لم تجر أي مكالمة بين رئيس الوزراء ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أجرى مكتب رئيس الوزراء، ومجلس الأمن القومي، والسكرتارية العسكرية فحصا دقيقا لسجل مكالمات رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، ولم يعثروا على أي أثر لمكالمة من هذا النوع".

وتابع الببان، أنه "بشكل عام، تجرى الاتصالات السياسية بين رئيس الوزراء ورئيس دولة الإمارات حصرا من مكتب رئيس الوزراء، ومن خلال ممثل إماراتي يصل إلى المكتب حاملا جهاز اتصال مشفرا خاصا، وجميع هذه المكالمات موثقة".

ولفت البيان إلى أن "إلدار قال بنفسه، مساء أمس، في مقابلة مع القناة 12، إن المكالمة التي يزعم أنها جرت، والتي يقول إنه تم خلالها توجيه تحذير إلى رئيس الوزراء، أجريت بهذه الطريقة. لكن فحصا معمقا لم يقتصر على سجل مكالمات رئيس الوزراء، بل شمل أيضا سجلات الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، ولم يظهر أي دخول لممثل إماراتي إلى مكتب رئيس الوزراء. ولا توجد أي إمكانية للدخول إلى مكتب رئيس الوزراء من دون توثيق وتسجيل من جانب الجهات الأمنية في المنشأة".

وأكد البيان أن "إلدار كذب عندما قال إن مصر حذرت رئيس الوزراء من هجوم محتمل، وهو ادعاء يقول نتنياهو إنه جرى دحضه بالفعل في بداية الحرب.كل ذلك يثبت أن الحديث يدور عن "افتراء خبيث بتوقيت سياسي واضح، في إطار الحملة الانتخابية لليسار"، مضيفا أنه ستكون هناك افتراءات كاذبة أخرى من هذا النوع".

وأضاف أن "هذه الافتراءات تهدف إلى صرف الأنظار عما بات الجمهور يدركه، وفق قوله:

رونين بار وهرتسي هليفي شاهدا جميع المؤشرات الدالة قبل ساعات طويلة من بدء الهجوم. ولو أنهما، بدلا من الخشية من سوء التقدير، أوعزا إلى الجيش الإسرائيلي والشاباك وفرق الطوارئ باتخاذ إجراءات استباقية، ولو أطلعا رئيس الوزراء نتنياهو في الوقت المناسب، لكان من الممكن منع المجزرة المروعة".