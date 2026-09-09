اللواء الحراسيس: الجاهزية أولوية لحماية حدود الأردن وتعزيز أمن الوطن

خبرني - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة، وتعزيز أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود/12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة.

وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية، ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها، وسير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية، ورفع قدرات مرتباتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف.

كما اطلع على معرض عسكري اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات والآليات والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ واجبات وحدات حرس الحدود، واستمع إلى شرح حول آليات توظيفها في حماية الواجهات الحدودية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

وشدد اللواء الركن الحراسيس على ضرورة مواصلة تطوير القدرات، والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية، بما ينسجم مع طبيعة المهام والواجبات الموكلة إلى وحدات حرس الحدود، ويعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام الزيارة، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل إليهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بهم، مشيدًا بما يتمتعون به من معنويات عالية وانضباط واحترافية، ومثمنًا جهودهم في حماية حدود الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ومقدراته.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.