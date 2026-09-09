فنان مصري شهير يصاب بالتسمم أثناء تواجده في لبنان

خبرني - تعرض الفنان المصري حسام داغر لأزمة صحية مفاجئة جراء إصابته بحالة تسمم حادة أثناء تواجده في لبنان، ما استدعى دخولا عاجلا لفريق الصليب الأحمر ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن داغر عن تفاصيل حالته الصحية عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، حيث كتب: "للأسف جالي حالة تسمم حادة هنا اليوم في لبنان، مما اضطرهم لتدخل فريق الصليب الأحمر، وبمعاونة بعض الأصدقاء هنا تم نقلي سريعًا وتلقي العلاج.. الحمد لله على كل شيء".

وتدخل فريق الصليب الأحمر اللبناني بسرعة بالتعاون مع عدد من أصدقاء الفنان المتواجدين معه، لنقله بشكل عاجل إلى المرفق الطبي وتلقي الرعاية الصحية الطارئة.

يذكر أن أحدث الأعمال السينمائية للفنان حسام داغر فيلم 40 يوم، المستوحى من فكرة ميرا فيكتور، والذي يتناول قصصا واقعية تسلط الضوء على ملف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.