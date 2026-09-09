كلية تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية تنظم ورشة علمية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، نظّمت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورشة عمل بعنوان: "نحو حكومة رقمية آمنة: الذكاء الاصطناعي والوعي السيبراني وإدارة الأزمات"، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وتضمّنت الورشة (3) جلسات علمية متخصصة تناولت مجموعة من المحاور المتكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة الأزمات، مما عكس أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز جاهزية المؤسسات ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية، واستهلت الجلسات بمحاضرة للدكتور مالك جوارنه نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات"، تناول خلالها امكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعي في استشراف الأزمات والتنبؤ بها قبل وقوعها، ودعم عمليات صنع القرار من خلال أدوات التحليل الذكي، فضلًا عن دورها في تسريع الاستجابة للأزمات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في المؤسسات، وفي الجلسة الثانية قدّم الدكتور عمر المرايات عضو هيئة التدريس في قسم هندسة البرمجيات في الكلية محاضرة بعنوان: "أمن الخدمات الإلكترونية الحكومية"، استعرض خلالها أبرز التحديات والمخاطر الأمنية المرتبطة بالخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب الممارسات والإجراءات الفاعلة لحماية الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتعزيز موثوقيتها واستمرارية تقديمها للمواطنين بكفاءة وأمان، في ظل تنامي التهديدات والمخاطر السيبرانية، واختُتمت الجلسات بمحاضرة قدّمتها المهندسة وئام طلافحة من قسم علم الحاسوب في الكلية بعنوان: "التوعية والثقافة السيبرانية"، ركّزت خلالها على أهمية بناء الوعي الأمني وتعزيز الثقافة السيبرانية لدى الأفراد والمؤسسات، ونشر الممارسات الرقمية الآمنة، وترسيخ السلوك المسؤول في استخدام التقنيات والفضاء الرقمي، باعتبار الوعي والمعرفة من أهم مرتكزات الوقاية والحد من المخاطر السيبرانية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن تنظيم هذه الورشة يأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في تعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي في مواكبة التحول الرقمي، وترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم الفعاليات العلمية المتخصصة التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، وأضاف أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية والأمنية المتسارعة، بما يسهم في دعم جهود المملكة نحو بناء حكومة رقمية آمنة ومستدامة.

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار حرص كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على تعزيز المعرفة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإبراز دورهما في دعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية لمواكبة أحدث التطورات التقنية والتحديات المرتبطة بالأمن الرقمي وإدارة الأزمات، ويأتي ذلك أيضاً ضمن نهج الكلية في تنظيم الفعاليات العلمية والمتخصصة التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في دعم التحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، والإسهام في إعداد كوادر أكاديمية ومهنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل.