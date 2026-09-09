الدكتور العمرو من (عمان العربية) يحصل على دبلوم التطبيقات العملية في التسويق الرقمي من Cambridge Training College Britain

خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية المتواصلة في تعزيز التطوير الأكاديمي والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، تواصل الجامعة دعم مسيرة التميز الأكاديمي في كلياتها وأقسامها المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز ارتباطه بأحدث الممارسات المهنية، حيث حصل الدكتور هيثم العمرو عضو هيئة التدريس في قسم التسويق الرقمي في كلية الأعمال على دبلوم التطبيقات العملية في التسويق الرقمي (Digital Marketing in Practice – DMP)، الصادر عن Cambridge Training College Britain، وذلك بعد استكمال متطلبات البرنامج التدريبي واجتيازه بنجاح.

ويُعد البرنامج من البرامج المهنية المتخصصة التي تركز على الجانب التطبيقي في مجال التسويق الرقمي من خلال تناول أحدث الاستراتيجيات والممارسات المرتبطة بالتسويق الرقمي وتطبيقاته في بيئة الأعمال، بما يعزز المهارات المهنية والمعارف المتخصصة في هذا المجال المتسارع والمتجدد، ويأتي حصول الدكتور العمرو على هذا الدبلوم في إطار حرصه على مواصلة التطوير المهني والأكاديمي ومواكبة المستجدات العالمية في مجال تخصصه، بما يتيح توظيف الخبرات والمعارف المكتسبة في تطوير الممارسات التعليمية، وإثراء الجانب التطبيقي في المساقات الدراسية، وتعزيز استفادة طلبة قسم التسويق الرقمي من الخبرات المهنية الحديثة ذات الصلة بسوق العمل.

وتهنئ جامعة عمان العربية الدكتور هيثم العمرو بهذا الإنجاز الأكاديمي والمهني، متمنيةً له مزيدًا من التقدم والتميز والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمهنية، مؤكدةً على أن دعم التطوير المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية يمثل أحد مرتكزاتها في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتشجيع منتسبيها على مواصلة التعلم والتأهيل المهني والحصول على الشهادات والاعتمادات المتخصصة، مما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية ومواءمة البرامج الأكاديمية مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.