عميد كلية الصيدلة في عمان العربية تشارك في مؤتمر (السلامة التجميلية: الجانب العلمي والتنظيمي)

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتعزيز حضورها العلمي والأكاديمي في المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة، شاركت الأستاذ الدكتورة رنا أبوحويج عميد كلية الصيدلة في الجامعة في أعمال مؤتمر "السلامة التجميلية: الجانب العلمي والتنظيمي"، الذي عُقد في فندق موفنبيك، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الصناعي في مجال مستحضرات التجميل وسلامتها.

وقدّمت الدكتورة أبوحويج خلال المؤتمر ورقة علمية بعنوان: "دور الصيدلاني في تقديم المشورة العلمية الآمنة لمستحضرات التجميل وتعزيز اليقظة التجميلية"، تناولت من خلالها الدور المحوري الذي يقوم به الصيدلاني في ضمان الاستخدام الآمن لمستحضرات التجميل ذات الاستخدامات العلاجية، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المستخدم من خلال تقييم احتياجاته واختيار المنتجات الملائمة، بعيدًا عن الاعتماد على الادعاءات التسويقية وحدها، إلى جانب تقديم المشورة العلمية المتخصصة بشأن الاستخدام الصحيح والآمن للمنتجات، بما يشمل الكمية المناسبة، وتكرار الاستخدام، ومدة الاستعمال، والاحتياطات الواجب مراعاتها، كما تناولت الورقة أهمية متابعة نتائج استخدام المستحضرات، ورصد الآثار غير المرغوبة والتعرف إليها وتوثيقها، بما في ذلك التهاب الجلد التهيّجي أو التحسّسي، والحساسية الضوئية، والتفاعلات الشبيهة بحب الشباب، وتهيج العين، مع التأكيد على ضرورة تشجيع الإبلاغ عن هذه الآثار من خلال القنوات والأنظمة الرقابية المعتمدة، في إطار منظومة اليقظة التجميلية .(Cosmetovigilance)

وأكدت الدكتورة أبوحويج على أهمية الإحالة الطبية إلى الطبيب المختص في الحالات التي تتجاوز نطاق المشورة التجميلية وتستدعي تقييمًا طبيًا، أو عند الاشتباه بحاجة المستخدم إلى مستحضر دوائي، مشيرةً إلى أن التكامل بين دور الصيدلاني والطبيب يسهم في تعزيز سلامة المستخدم وترشيد استخدام المنتجات ذات الصلة، وركزت الورقة أيضًا على متطلبات بطاقات البيان وفقًا لأسس تداول المستحضرات التجميلية، والتجميلية الصيدلانية والمواد الداخلة في إنتاجها لسنة 2022 وتعديلاتها، والصادرة بمقتضى التشريعات الناظمة لقطاع الدواء والصيدلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشددةً على أهمية التزام العبوة النهائية بإدراج البيانات الإيضاحية التي تمكّن المستخدم من التعرف على المنتج واستخدامه بصورة آمنة، والتي تشمل بيانات الشركة الصانعة أو المستورد وبلد المنشأ، وقائمة المكونات وفق التسمية الدولية لمكونات مستحضرات التجميل (INCI)، ووظيفة المنتج والغرض من استخدامه، وظروف التخزين، والسعة الاسمية، ورقم التشغيلة، إضافةً إلى التحذيرات وتعليمات الاستخدام عند الحاجة.

ويُذكر أن المؤتمر نُظّم من قبل مستودع جسارا بالتعاون مع نقابة صيادلة الأردن، وشهد مناقشة مجموعة من المحاور العلمية المتخصصة التي تناولت جوانب مأمونية مستحضرات التجميل وآليات تسجيلها، من أبرزها أساسيات سلامة المستحضرات التجميلية، وأحدث التحديثات التنظيمية المتعلقة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، وتصنيف المستحضرات التجميلية، إلى جانب استعراض مصادر المعلومات الموثوقة والمعتمدة حول هذه المنتجات، مما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية والمهنية لدى المشاركين ومواكبة المستجدات التنظيمية في هذا المجال.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على ربط المعرفة الأكاديمية بالممارسات التنظيمية والصناعية، وتبادل الخبرات مع الأكاديميين والمختصين وممثلي القطاع الصناعي، مما يسهم في ترسيخ الدور المهني الصيدلاني في مجال مستحضرات التجميل واليقظة التجميلية.