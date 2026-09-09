جامعة عمان العربية تحصد جائزة خليل السالم الزراعية في دورتها التاسعة لعام 2026

خبرني - في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة عمان العربية وهيئتها التدريسية وبرعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، حصل الدكتور عمر أحمد عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة على جائزة خليل السالم الزراعية في دورتها التاسعة لعام 2026، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في جامعة البترا، وبتنظيم من جمعية خليل السالم الخيرية، وجمعية نادي خريجي خضوري/طولكرم.

وخلال الحفل تم تكريم نخبة من الباحثين والأكاديميين المتميزين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ومصادر المياه والحفاظ على الثروة المائية، فيما توّج الدكتور أحمد بجائزة خليل السالم الزراعية في دورتها التاسعة لعام 2026، عن فئة أفضل الأبحاث العلمية في مصادر المياه والحفاظ على الثروة المائية، تقديرًا لبحث علمي منشور خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكد كتاب الجائزة أن منح الدكتور أحمد الجائزة جاء بناءً على توصية لجنة التحكيم المختصة، تقديرًا للتميز العلمي والقيمة البحثية للبحث الفائز.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن فوز الدكتور عمر أحمد بهذه الجائزة المتخصصة يمثل إنجازًا علميًا يعكس المستوى المتميز للكفاءات الأكاديمية والبحثية في الجامعة، ويجسد توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي التطبيقي وتوجيه مخرجاته نحو إيجاد حلول للتحديات الوطنية والإقليمية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن جامعة عمان العربية تواصل توفير البيئة الأكاديمية والبحثية المحفزة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الجوائز والمحافل العلمية، بما يعزز حضور الجامعة ومكانتها في المشهد الأكاديمي والبحثي.

من جانبه هنأ الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة في جامعة عمان العربية الدكتور عمر أحمد بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أن الحصول على جائزة متخصصة في مجال مصادر المياه والحفاظ على الثروة المائية يمثل إضافة نوعية إلى رصيد الإنجازات البحثية لكلية الهندسة، ويعكس اهتمامها بدعم الأبحاث العلمية ذات الأثر التطبيقي، خاصة تلك التي تتناول التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها وتعزيز استدامتها في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.

بدوره أعرب الدكتور أحمد عن اعتزازه بهذا التكريم مثمنًا الدعم الذي تقدمه رئاسة جامعة عمان العربية وعمادة كلية الهندسة للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، ومؤكدًا على أن هذا الفوز يشكل حافزًا لمواصلة مسيرته البحثية وتطوير الدراسات والحلول العلمية التي تسهم في دعم الإدارة المستدامة لمصادر المياه والمحافظة على الثروة المائية، بما يخدم الأولويات التنموية ويعزز أثر البحث العلمي في المجتمع.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار جامعة عمان العربية في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، ودعم الكفاءات الأكاديمية وتشجيعها على التميز والمنافسة في الجوائز والمحافل العلمية المتخصصة، مما يسهم في تعزيز جودة البحث العلمي، وخدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ حضور الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي.