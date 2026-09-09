الجيش يحبط 4 محاولات تهريب ويضبط نصف مليون حبة مخدرة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة، على إحدى واجهاتها الحدودية.

وتأتي هذه المحاولات في ظل تكرار استخدام البالونات الموجهة في عمليات تهريب المخدرات، في محاولة لاستغلال أساليب ووسائل غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

ونفذت وحدات حرس الحدود عملية نوعية، رصدت خلالها البالونات الموجهة في مواقع متفرقة، وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات، والبالغة نحو نصف مليون حبة مخدرة، إذ جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن تكرار محاولات التهريب وتغيير أساليبها لن يثني قوات حرس الحدود عن أداء واجباتها، وأنها تواصل رصد ومتابعة مختلف أشكال النشاطات غير المشروعة على الواجهات الحدودية، والتعامل معها بكل حزم واقتدار.

وتواصل قوات حرس الحدود المنتشرة على مختلف الواجهات الحدودية أداء واجباتها على مدار الساعة، بيقظة وجاهزية عاليتين، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكل أشكالها ووسائلها.