خبرني - برعاية مدير مديرية ثقافة اربد السيد سلطان الزغول وفي تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة القادم ٩/١١ /٢٠٢٦ يقام حفل تحديث منزل شاعر الاردن مصطفى وهبي التل ( عرار).

ويتكون التحديث من إعادة ترميم وجمع الاثاث والمقتنيات الخاصة بالشاعر الكبير في منزله لإعادة إحياء منزل عاش فيه الشاعر معظم حياته والذي أصبح عنوانا وحجا للشعراء والأدباء والدارسين من داخل الأردن وخارجه .

ويتحدث بهذه المناسبة كل من الأدباء سارة طالب السهيل ويوسف طلفاح وعلاء خريسات ومحمد ملحم فضيل التل وعبد المهدي الرماضنه العبادي ومحمد السواعير ويدير الأمسية الصحفي مصطفى خريسات

وتأتي هذه الأمسية الأدبية والشعرية والوطنية في بيت عرار تكريما لهذا الشاعر الخالد الذي يعتبر من أبرز شعراء الاردن في القرن العشرين لما تميز به شعره بالدفاع عن الفقراء والمهمشين والفلاحين ومقاومة الظلم والاستعمار واستخدامه لغة قريبة من الناس والأمثال والمفردات الشعبية الاردنية وفاءا له وتقديرا من محبيه .