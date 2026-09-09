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أبو ليلى يكشف كواليس رحيل السلامي بعد مونديال 2026

  • 09 أيلول 2026
  • 10:55
أبو ليلى يكشف كواليس رحيل السلامي بعد مونديال 2026

خبرني - كشف حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد ابو ليلى حقيقة ما جرى بشأن رحيل المدير الفني السابق للنشامى جمال السلامي عقب كأس العالم 2026، متحدثا عن كواليس المرحلة وموقف الجهاز الفني من الاستمرار بعد المونديال.

ابو ليلى: السلامي هو من استقال
وقال ابو ليلى في تصريحات اعلامية ان جمال السلامي هو من تقدم باستقالته بعد انتهاء مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026.

ونفى في الوقت ذاته صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات داخل صفوف المنتخب الوطني خلال منافسات المونديال، مؤكدا ان تلك الاحاديث لم تكن سوى اشاعات ولم يحدث شيء من هذا القبيل.

واوضح ابو ليلى ان السلامي والجهاز الفني بذلوا جهودا كبيرة خلال بطولة كأس العالم، مشيرا الى ان العمل كان يمتد لساعات طويلة من اجل تجهيز المنتخب بالشكل المطلوب قبل المواجهات.

واضاف ان الجهاز الفني كان يحرص على تزويد اللاعبين بمختلف التفاصيل المتعلقة بالمنتخبات المنافسة، بما يشمل تحركات لاعبي الخصم في المواقف المختلفة والركلات الركنية.

واكد ابو ليلى ان السلامي لم يقصر في ملف الكرات الثابتة، لافتا الى ان المنتخب خضع لتدريبات جيدة ركزت على التعامل مع هذه التفاصيل.

واشار الى ان نقص التركيز ظهر في بعض المواقف خلال المباريات، رغم التحضير والتدريب الذي سبقها.

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