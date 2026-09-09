القطامين يبحث مع شركات ملاحة وميناء حاويات العقبة تعزيز الكفاءة والطاقة الاستيعابية للميناء

خبرني - بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، خلال لقاء مع ممثلي عدد من شركات الملاحة واجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة ميناء حاويات العقبة، سبل تعزيز دور ميناء العقبة ورفع كفاءته التشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة، خصوصا تجارة الترانزيت المتجهة إلى دول المنطقة، وفي مقدمتها العراق.

وأكد القطامين، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، أهمية تطوير منظومة العمل في الميناء، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للساحات، وتسريع عمليات المناولة، بما يعزز انسيابية حركة البضائع ويقلل أوقات الانتظار.

وشدد القطامين على أن رفع كفاءة ميناء العقبة وتسهيل حركة البضائع عبره يعززان تنافسية الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ويسهمان في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة أسواق الدول المجاورة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات التشغيلية واللوجستية وتسريع الإجراءات.

وأكد المجتمعون أهمية إيجاد حلول تشغيلية سريعة للحاويات الفارغة وبضائع الترانزيت، ودراسة توفير ساحات ومساحات إضافية لخدمة هذه الحركة، بما يخفف الضغط عن ساحات الميناء ويرفع قدرته على استيعاب المزيد من الحاويات.

