أبو ليلى يخرج عن صمته بشأن اللقطة المثيرة للجدل: «الكرة ظهرت بجانبي»

خبرني - فتح حارس مرمى منتخب الاردن ابو ليلى قلبه للحديث عن اللقطة التي اثارت تساؤلات وانتقادات، كاشفا تفاصيل ما جرى من وجهة نظره داخل الملعب، ومؤكدا ان الاخطاء جزء طبيعي من كرة القدم ويمكن ان تحدث حتى مع اكبر حراس المرمى.

وقال ابو ليلى ان اي حارس مرمى معرض للخطا خلال المباريات، مشيرا الى ان الكرة قد تفلت من الحارس في بعض اللحظات، وان مثل هذه المواقف سبق ان حدثت مع حراس كبار.

وأضاف ان حراس منتخب الأردن وغيرهم من الحراس قدموا مستويات كبيرة وكانوا سببا في تحقيق نتائج مهمة، لكن ذلك لا يعني عدم وقوعهم في الأخطاء، مؤكدا ان الخطأ وارد ويمكن ان يحدث مع اي شخص.



الحائط غير زاوية الرؤية

وبين أبو ليلى ان تفاصيل تنفيذ الكرة لعبت دورا مهما في اللقطة، موضحا ان فريقه وضع حائطا دفاعيا، فيما وجد أيضا حائط من لاعبي الفريق المنافس.

وأشار الى انه كان يحاول قراءة اتجاه الكرة وخلق زاوية رؤية تمكنه من متابعتها، خاصة ان تنفيذ الكرة نحو الزاوية التي كان يقف فيها بدا صعبا بسبب وجود الحائط.

"تحركت خطوة ثم ثبتت"

واوضح ابو ليلى انه تحرك خطوة خلال اللحظة التي سبقت تنفيذ الكرة من اجل الحصول على زاوية رؤية افضل، قبل ان يثبت في موقعه مع لحظة التسديد.

ولفت الى ان تحرك احد اللاعبين اثر على مسار الرؤية، حيث اصبح تنفيذ الكرة ممكنا بطريقة جعلتها تظهر امامه في وقت متاخر.

الكرة ظهرت بجانبه

واكد ابو ليلى انه لم يتمكن من مشاهدة الكرة بشكل واضح الا بعدما اصبحت بجانبه، مشيرا الى ان سرعتها ومسارها المنخفض جعلا من الصعب جدا التعامل معها.

وقال ان الكرة كانت قريبة من الارض وسريعة، الامر الذي لم يمنحه الوقت الكافي لاتخاذ اي رد فعل.

وختم حديثه بالاشارة الى ان المشاهد الذي يتابع اللقطة من الخارج قد يتساءل عن سبب عدم قيام الحارس بحركة معينة، لكن التفاصيل داخل الملعب وزاوية الرؤية تختلف عن الصورة التي تظهر للمشاهد.

