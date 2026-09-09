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  • برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط

برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط

  • 09 أيلول 2026
  • 10:44
برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط

خبرني - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل الأربعاء، لتتجاوز تلك العتبة الرمزية لأول مرة منذ 24 تموز، إذ أدى احتدام الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار أو 2.2% إلى 100.07 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 1.83% إلى 94.73 دولار للبرميل.

وزادت أسعار خام برنت بمقدار الربع منذ مطلع الشهر الماضي، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ستة أشهر.

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