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أسعار الذهب تتراجع 10 قروش لعياري 21 و18 في الأردن

  • 09 أيلول 2026
  • 10:39
أسعار الذهب تتراجع 10 قروش لعياري 21 و18 في الأردن

خبرني - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح الأربعاء، انخفاضا طفيفا، حيث انخفض عيارا 21 و18 بمقدار 10 قروش، في حين سجل عيار 24 استقرارا، مقارنة مع التسعيرة السابقة، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، إلى 89.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.3 دينارا لجهة الشراء.

كما انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 79.1 دينارا، فيما استقر سعر عيار 24 عند 102.4 دينار.

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