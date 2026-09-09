فرح: حدائق جديدة في المحافظات.. مساحات خضراء لتحسين جودة الحياة

خبرني - قالت الناطق الرقمي باسم الحكومة، فرح، الأربعاء، إن المساحات الخضراء والملاعب تعد جزءا من جودة الحياة، مؤكدة استمرار الحكومة في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت فرح أن توجيها من رئيس الوزراء يقضي بإنشاء حديقة جديدة في محافظة الزرقاء مشابهة لحديقة النشامى في مرج الحمام، إلى جانب إنشاء حدائق في محافظات الطفيلة ومعان ومأدبا وجرش وعجلون، على غرار حديقة المفرق.

وأشارت إلى افتتاح حديقة في المفرق على مساحة 200 دونم، تضم نحو 10 آلاف شجرة، ومناطق للتنزه وألعابا للأطفال ومرافق رياضية، مبينة أنه سيتم ربط الحديقة بالمرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت، بما يتيح استفادة المجتمع المحلي والشباب والرياضيين منها.

وفي مرج الحمام، افتتحت حديقة النشامى على مساحة 56 دونما، وتضم مساحات خضراء ومسارات للمشي والدراجات و11 ملعبا لرياضات مختلفة.

كما افتتح في منطقة البحر الميت كورنيش البحر الميت على مساحة 600 دونم، ويضم ممرا ومسارا للدراجات الهوائية وجلسات عائلية وملاعب للأطفال ومسرحا خارجيا يتسع لنحو 2500 شخص، لإقامة فعاليات فنية وثقافية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل منتزه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وبينت فرح أن العمل مستمر في محافظات ومناطق أخرى، من خلال افتتاح وتأهيل حدائق ومرافق في منطقة الحلابات والزرقاء والأزرق ومخيم حطين ومخيم البقعة، إلى جانب مرافق في مدينة الحسين للشباب ومدينة الأمير فيصل للشباب والحديقة المجاورة لمركز صحي الأكيدر في البادية الشمالية الغربية.

وأكدت أن الهدف من زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق هو توفير أماكن أفضل للمواطنين، وجعل المساحات العامة جزءا من حياة العائلات والشباب والأطفال في الأردن.