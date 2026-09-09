دورة التجارة الإلكترونية في جنوب عمان لشباب كلنا الأردن

خبرني - ​عقد فريق عمل جنوب عمان في هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية دورة تدريبية في التجارة الإلكترونية، وذلك إيماناً بدور الشباب الأردني الفاعل في قيادة مجتمعاتهم المحلية نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، وبناءً على رؤية الهيئة في تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات العصر الرقمي، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لإدارة وتنظيم وتنسيق هذه الدورة التدريبية المتخصصة.



​تسعى هذه الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية، في مقدمتها تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، واحتراف أدوات التسويق الرقمي، والتعامل مع حلول الدفع والشحن الحديثة.

كما تهدف الدورة إلى فتح آفاق العمل الحر وتحويل الأفكار والمهارات الفردية والمشاريع المنزلية إلى أعمال تجارية مدرّة للدخل، مما يسهم في الحدّ من البطالة وتمكين المشاركين اقتصادياً وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.



​تترك هذه الدورات التدريبية أثراً ملموساً يمتد ليمسّ واقع المجتمع المحلي في منطقة جنوب عمّان، حيث تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل طاقات الشباب والمشاريع الناشئة. وتلقى هذه المبادرات إشادة واسعة من الأهالي والمجتمع المحلي الذين يرون فيها بيئة آمنة وداعمة لاستثمار طاقات أبنائهم في مهارات مستقبلية مواكبة للتطور التكنولوجي، وتخفيفاً عن كاهل العائلات من خلال تقديم تدريب نوعي ومجاني يعزز ثقة المجتمع بالدور الريادي للهيئة.

وعلى صعيد المستفيدين أنفسهم، تشكل هذه الدورة نقطة تحول عملية في مسارهم المهني، حيث تمنحهم الثقة والمهارة الكافية لبدء مشاريعهم الخاصة من المنزل وتسويق منتجاتهم بكفاءة عالية، مما يرفع من مستوى اعتمادهم على أنفسهم ويفتح أمامهم أبواباً جديدة للابتكار والتمكين الاقتصادي الذاتي.