وفاة 5 أشخاص بتحطم مروحية في ماليزيا

خبرني - توفي خمسة أشخاص بتحطم مروحية في مهبط طائرات ناءٍ داخل أراضي ولاية ساراواك الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو، وفق ما أعلنت السلطات الماليزية الأربعاء.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث إنّ مروحية من طراز "بو-105" تابعة لخدمة "فلاينغ دكتور سيرفس" في البلاد، تحطمت بعد ظهر الثلاثاء على مسافة نحو 315 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ميري.

وصرح غالونغ لوانغ، رئيس لجنة إدارة الكوارث في ميري، في بيان "لقي ركاب الطائرة الخمسة حتفهم وفق ما أكدته تقارير إدارة الإطفاء والإنقاذ ووزارة الصحة".

والمتوفون هم الطيار وطبيب ومساعد طبي وممرضان، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات للحادثة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تنفث دخانا قبيل تحطمها.

ويتوقع أن يصل فريق ماليزي متخصص بالتحقيق في حوادث الطيران إلى موقع التحطم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الماليزية. ولم يتضح بعد سبب الحادثة في هذه المرحلة.

وتقدّم خدمة "فلاينغ دكتور سيرفس" في ماليزيا المساعدة للمجتمعات الأصلية التي تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي نظرا إلى وجود غابات كثيفة وتضاريس وعرة في المناطق الداخلية من البلاد.

وعادة ما تتنقل فرق طبية في مروحيات أو طائرات صغيرة في رحلات دورية مجدولة لتفقد القرى ومجمعات المساكن الجماعية التقليدية.