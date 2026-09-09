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  • الاحتلال الإسرائيلي يصعد قصفه جنوب لبنان ويحرك دباباته شرق الخيام

الاحتلال الإسرائيلي يصعد قصفه جنوب لبنان ويحرك دباباته شرق الخيام

  • 09 أيلول 2026
  • 10:17
الاحتلال الإسرائيلي يصعد قصفه جنوب لبنان ويحرك دباباته شرق الخيام

خبرني - شهد جنوب لبنان، فجر الأربعاء، تصعيدا للاحتلال الإسرائيلي طال عددا من البلدات والمناطق، تزامنا مع تحرك دبابات وإطلاق نار كثيف في محيط بلدة الخيام.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتحرك دبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق الخيام، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة، وسط أجواء متوترة.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة فجرا على أطراف بلدة النبطية الفوقا، من جهة كفرتبنيت، فيما تعرضت منطقة دوحة كفررمان لقصف مدفعي متقطع.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، بينما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قبريخا.

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