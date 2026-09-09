القبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الشمالية

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده في أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنّ قوات حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار، لحماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزّز أمن المملكة واستقرارها، ويحافظ على سلامة الوطن والمواطن.