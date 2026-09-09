نظام المعلومات والترفيه في كيا PV5 يحصد الجائزة البرونزية

خبرني - حصلت شركة كيا على الجائزة البرونزية ضمن جوائز التميز الدولي في التصميم (IDEA) لعام 2026 عن نظام المعلومات والترفيه في كيا PV5، فيما اختيرت حملة كيا العالمية بالتعاون مع منظمة تنظيف المحيطات ضمن القائمة النهائية للجوائز.

وجاء هذا التكريم ضمن فئتَي التفاعل الرقمي وتصميم الأثر الاجتماعي في جوائز التميز الدولي في التصميم (IDEA) لعام 2026، بما يسلّط الضوء على التزام كيا بالابتكار في مجال التنقل، انطلاقًا من احتياجات المستخدمين، وإحداث أثر بيئي إيجابي.

لماذا حصد نظام المعلومات والترفيه في كيا PV5 الجائزة البرونزية؟

تم تطوير نظام المعلومات والترفيه في كيا PV5 لصالح أول مركبة كهربائية مخصصة من فئة مركبات المنصة الخلفية (PBV) من كيا، وقد حظي بالتكريم بفضل تصميمه المرتكز على المستخدم وتجربة التنقل القائمة على البرمجيات. وتشمل أبرز مزاياه:

• تجربة تنقل قائمة على البرمجيات: صُممت المنصة خصيصًا لمنظومة مركبات المنصة الخلفية PBV من كيا، وتتيح تطبيقات مرنة للأعمال والخدمات وأنماط الحياة من خلال منصة برمجية قابلة للتوسع.

• واجهة شاشة عريضة محسّنة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9: تتميز واجهة المستخدم لنظام المعلومات والترفيه، التي طورتها كيا للمرة الأولى خصيصًا لمركبات PBV، بتصميم عريض بنسبة 16:9 وإمكانية العرض المتعدد، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى وظائف الوسائط والكاميرا ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في الوقت نفسه.

• لغة تصميم متكاملة: تسهم العناصر البصرية المشتركة، بما في ذلك الخطوط والأيقونات وعناصر الواجهة وتجارب الوسائط، في توفير تجربة مستخدم متسقة عبر مختلف نقاط التفاعل المادية والرقمية.

لماذا اختيرت حملة كيا بالتعاون مع منظمة تنظيف المحيطات ضمن القائمة النهائية لجوائز التميز الدولي في التصميم IDEA؟

جاءت حملة كيا العالمية، (كيا x منظمة تنظيف المحيطات: معًا نحو حركة التغيير)، في سلسلة مؤلفة من سبعة مقاطع فيديو، تجسّد الرؤية المشتركة بين كيا ومنظمة تنظيف المحيطات نحو محيط خالٍ من النفايات البلاستيكية. وتستند الحملة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه كيا لجهود منظمة تنظيف المحيطات، والتي أسهمت حتى الآن في إزالة أكثر من 42 مليون كيلوجرام من النفايات البحرية. وتشمل أبرز مبادرات الحملة:

• سرد هادف للقصص: تحويل البيانات البيئية إلى محتوى جذاب يهدف إلى رفع الوعي بمشكلة التلوث البلاستيكي في المحيطات، وتشجيع الجميع على اتخاذ خطوات ملموسة للمساهمة في الحد منها.

• رؤية مشتركة للاستدامة: تربط الحملة بين جهود منظمة تنظيف المحيطات لإزالة النفايات البلاستيكية من البحار وفلسفة كيا القائمة على "الحركة"، بما يعزز التزامها المشترك ببناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

• التصميم من أجل إحداث أثر اجتماعي: لغة بصرية متسقة تتمحور حول مفهوم الحركة في جميع أجزاء السلسلة، وتبرز الدور الذي يمكن أن يؤديه التصميم في إيصال مبادرات الاستدامة وتعزيز تأثيرها.

ما هي جوائز التميز الدولي في التصميم IDEA ؟

تُقدَّم جوائز التميز الدولي في التصميم (IDEA) من قِبل جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية (IDSA)، وتُعد من أبرز مسابقات التصميم وأكثرها عراقةًعلى مستوى العالم، إذ تحتفي بالتميز في مجالات التصميم والابتكار عبر مجموعة واسعة من القطاعات. ويتم تقييم المشاركات وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الابتكار في التصميم، والفائدة التي يقدمها للمستخدم، والجماليات، والأثر المجتمعي، والقيمة للأعمال.