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كثافات مرورية على طريق صويلح إلى المطار

  • 09 أيلول 2026
  • 08:39
كثافات مرورية على طريق صويلح إلى المطار

خبرني - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات إن أشد الكثافات المرورية صباحا تتركز على مخرج نفق صافوط (صويلح) باتجاه نفق خلدا وصولا إلى الثامن وطريق المطار، إضافة إلى منطقة المناصير باتجاه السابع، فيما تعمل مجموعات السير على تنظيم الحركة والتعامل مع الكثافات.

وأوضح المرايات لـ"المملكة" أن مجموعات السير انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر على مداخل ومخارج العاصمة وفي الشوارع الرئيسية، خصوصا الطرق المؤدية إلى المدارس ومحيط الجامعات ومجمعات نقل الركاب، لضمان انسيابية الحركة والتعامل مع أي عوائق.

وأشار إلى أن طريق المطار يشهد حركة مرورية نشطة، لا سيما عند مدخل جسر الأمير حسين باتجاه محطة المناصير ومنطقة السابع، فيما تتعامل المجموعات المرورية مع الحركة في نفق الملتقى وشارع الملك عبدالله الثاني والمناطق المحيطة بالمدينة الطبية.

وأضاف أن الحركة تشمل كثافات متفاوتة على شارع الشهيد وشارع الجيش وشارع الملك نور وشارع الاستقلال وشارع زهران، مع انتشار دوريات مرورية ومجموعات ثابتة ومتحركة لتنظيم السير.

ودعا المرايات السائقين إلى الالتزام بالمسارب الصحيحة، خصوصا عند مداخل ومخارج الأنفاق والانتقال من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية، وتجنب تغيير المسرب بصورة خاطئة بما قد يعيق حركة المرور.

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