رواتبهم بين الأعلى عالميا.. سنغافورة ترفع رواتب الوزراء بعد 15 عاما

خبرني - أعلنت حكومة سنغافورة رفع رواتب الوزراء وشاغلي المناصب السياسية للمرة الأولى منذ 15 عاما، فيما تعد رواتبهم أصلا من بين الأعلى عالميا.

ووصف رئيس الوزراء لورانس وونغ هذه الخطوة بأنها ضرورية لاستقطاب الكفاءات إلى العمل السياسي والحفاظ على قدرة الحكومة على اجتذاب أفضل المرشحين.

وقال وونغ أمام البرلمان إن الإطار الجديد يرفع الراتب المرجعي السنوي للوزير في أدنى درجة من 1.1 مليون دولار سنغافوري إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري (ما يقارب مليون و423 ألف دولار أمريكي تقريبا)، فيما يرتفع الراتب المرجعي لرئيس الوزراء من 2.2 مليون إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري سنويا.

لكن الحكومة أوضحت أن الوزراء الحاليين لن ينتقلوا تلقائيا إلى مستويات الرواتب المرجعية الجديدة. وبدلا من ذلك، سيحصل شاغلو المناصب السياسية على زيادة استثنائية تصل إلى 9 بالمئة اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للأداء والمسؤوليات وتاريخ آخر تعديل للراتب.

وبناء على ذلك، سيصل راتب الوزير في أدنى درجة، إذا حصل على الزيادة الكاملة، إلى نحو 1.2 مليون دولار سنغافوري سنويا في المرحلة الأولى، بدلاً من 1.1 مليون حاليا، من دون زيادات خاصة لاحقة لسد الفجوة إلى السقف المرجعي البالغ 1.8 مليون دولار.

كما سترتفع مخصصات أعضاء البرلمان غير الوزراء، في إطار مراجعة أشمل لرواتب شاغلي المناصب السياسية. وأعلن وونغ أنه سيتبرع بكامل الزيادة التي سيحصل عليها في راتبه للأعمال الخيرية خلال السنوات الخمس المقبلة.