الأردن.. طقس معتدل الأربعاء وانخفاض طفيف على الحرارة الخميس

خبرني - يكون الطقس الأربعاء معتدلا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويستمر الطقس الجمعة معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.