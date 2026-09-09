"خمول ما بعد الظهر".. لماذا نشعر بالنعاس بعد تناول الغداء؟

خبرني - يشعر كثيرون بحالة من الخمول والنعاس في ساعات ما بعد الظهر، خصوصا بعد تناول الغداء، حيث يتراجع التركيز وتنخفض الطاقة وتصبح الرغبة في أخذ قيلولة أكثر إلحاحا.

وتعرف هذه الحالة باسم "خمول ما بعد الظهر" أو "ركود الساعة الثالثة"، وهي ظاهرة شائعة لا ترتبط بالطعام وحده، بل تنتج عن تفاعل عدة عوامل بيولوجية.

ويبدأ أحد أهم أسباب هذا الشعور منذ لحظة الاستيقاظ. فكلما طالت فترة البقاء مستيقظا، يتراكم الأدينوزين في الدماغ، وهو مركب يرتبط بزيادة الشعور بالنعاس، فيما يعرف بـ"ضغط النوم".

لكن ضغط النوم لا يعمل منفردا، إذ تتحكم الساعة البيولوجية في مستوى اليقظة على مدار اليوم. وخلال ساعات الصباح، تساعد هذه الساعة على إبقائنا أكثر يقظة ومقاومة النعاس، قبل أن يدخل الجسم في أوائل فترة ما بعد الظهر في مرحلة طبيعية يزداد خلالها الميل إلى النوم. ومع استمرار ارتفاع ضغط النوم، يصبح الشعور بالتعب أكثر وضوحا.

دور الغداء

قد يزيد تناول الطعام من هذا الشعور، لكنه ليس السبب الوحيد. فعندما نتناول الغداء، تتغير الإشارات المتبادلة بين الجهاز الهضمي والدماغ والعمليات الأيضية، ويتلقى الدماغ معلومات عن امتلاء المعدة والمواد الغذائية والهرمونات المرتبطة بالأمعاء.

كما يمكن لحجم الوجبة أن يؤثر في مستوى اليقظة. فقد ارتبطت وجبات الغداء الكبيرة بزيادة النعاس وضعف الانتباه بعد تناولها، لكن لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن مكونا غذائيا محددا، مثل الدهون أو الكربوهيدرات أو السكريات، هو المسؤول وحده عن هذه الحالة.

ويلفت الباحثون أيضا إلى دور نظام "الأوركسين" في الدماغ، وهو نظام يساعد على الحفاظ على اليقظة ويتأثر بإشارات مرتبطة بعملية الأيض، من بينها مستويات الغلوكوز. ومن ثم، قد يؤثر تناول الطعام في بعض الدوائر العصبية التي تساعد على إبقائنا مستيقظين.



وتشير دراسات حديثة إلى أن النعاس بعد تناول الطعام قد يختلف من الناحية العصبية عن النعاس الناتج عن الحرمان من النوم. فقد ارتبط النعاس بعد الأكل بتغير في نشاط القشرة المخية، ما يؤدي إلى زيادة التثبيط في نشاط الدماغ وإبطاء الاستجابة، بينما يرتبط الحرمان من النوم بزيادة الاستثارة القشرية.

هل القهوة هي الحل؟

يلجأ كثيرون إلى القهوة أو الشاي للتغلب على خمول ما بعد الظهر، لكن الكافيين لا يمنح الدماغ طاقة إضافية، بل يعمل أساسا على حجب مستقبلات الأدينوزين، ما يؤدي إلى تقليل الشعور بالنعاس مؤقتا.

ومع استمرار تراكم الأدينوزين، لا يمكن للكافيين أن يحل محل النوم. كما أن تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم ليلا، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التعب في اليوم التالي.

الضوء والقيلولة

يعد التعرض للضوء الطبيعي من الوسائل التي قد تساعد على استعادة اليقظة خلال فترة ما بعد الظهر. وأظهرت مراجعة منهجية نشرت عام 2024 وشملت 62 دراسة تجريبية أن ضوء النهار يحسن اليقظة والذاكرة العاملة، بينما أشارت دراسة أخرى إلى أن الإضاءة التي تحاكي ضوء النهار قد تساعد العاملين في المكاتب على تحسين سرعة الاستجابة وتقليل النعاس وهفوات الانتباه.

وإذا لم يكن الضوء كافيا، فقد تكون القيلولة القصيرة خيارا فعالا. وتكفي عادة قيلولة تمتد بين 10 و20 دقيقة لتقليل النعاس وتحسين اليقظة، مع تقليل احتمال الاستيقاظ بشعور من الخمول الناتج عن النوم العميق.

ويفضل أخذ القيلولة في أوائل فترة ما بعد الظهر، مع ضبط منبه لتجنب النوم لفترة أطول قد تؤثر في النوم ليلا. أما القيلولات التي تصل إلى 60 دقيقة، فقد تقدم فوائد إضافية، مثل تحسين الذاكرة، لكنها تزيد احتمال الاستيقاظ بشعور مؤقت بالتعب.

وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى خمول ما بعد الظهر باعتباره دليلا على الكسل أو ضعف التركيز. فالأداء العقلي واليقظة لا يظلان ثابتين طوال اليوم، بل يتأثران بإيقاع الجسم الطبيعي ومدة الاستيقاظ وطبيعة المهام. وقد يكون الحل في فهم هذا الإيقاع والتعامل معه، بدلا من محاولة مقاومته طوال الوقت.