عقوبات أميركية جديدة تستهدف الطيران المدني الإيراني

خبرني - فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، بالإضافة إلى توسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى.

كما استهدفت العقوبات ما تسمى بـ "شركات الواجهة"، وشركات لمناولة الشحنات، ووسطاء أجانب، ومسارات خادعة لإعادة الشحن، تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أميركية المنشأ.

وأصدرت وزارة الخزانة تعليمات للمؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي شبكات مشتريات تدعم قطاع الطيران الإيراني، مع تصنيف شركات في تركيا وماليزيا وكازاخستان على أنها ساعدت شركات طيران إيرانية على العمل، وعلى حصول طهران على طائرات وتكنولوجيا حساسة أميركية المنشأ.

وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية متصاعدة لعزل قطاع الطيران الإيراني وتجفيف قنوات وصول طهران إلى الطائرات والتكنولوجيا وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها، فيما حذرت وزارة الخزانة الشركات الأجنبية من تداعيات التعامل مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وتستهدف واشنطن عبر هذه الإجراءات شبكات شراء ووسطاء وشركات واجهة ومسارات شحن ملتوية تقول؛ إنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات وتوفير احتياجات قطاع الطيران الإيراني.