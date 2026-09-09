الجيش: أنظمة المراقبة والإنذار والدفاع الجوي بأعلى درجات الجاهزية

خبرني - أكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد.

وقالت إن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها، بالتزامن مع استمرار متابعة وتقييم تطورات الموقف.

ودعت القوات المسلحة المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.

جاء ذلك عقب تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوي الأردنية مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، واعترضت ودمرت 18 منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتواصل القوات المسلحة متابعة وتقييم الموقف والتعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها.