القوات المسلحة: اعتراض 18 صاروخا باليستيًا أطلقت من إيران باتجاه الأردن

خبرني - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.

وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية.

وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة.

وبحسب التقييمات الميدانية، لم تُسجّل، بحمد الله، أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء.

وباشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة.

وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند العثور عليها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة.

كما تؤكد القوات المسلحة ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها.

وتواصل القوات المسلحة متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية.

حفظ الله الأردن، وحفظ شعبه، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي