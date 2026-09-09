الإمارات ترفض التعليق على تقارير بشأن تحذير رئيسها لنتنياهو قبل 7 أكتوبر

خبرني - قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، إنها لا تعلّق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وذلك ردا -فيما يبدو- على تقرير صحيفة إسرائيلية أشار إلى تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس " وأطلقت عليه "طوفان الأقصى ".

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على منصة "إكس "، أنه "ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تركّزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف".

وأضافت الوزارة أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل حافظت منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات، على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، مشيرة إلى أنه "عند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية ".

ولم يوضح البيان تفاصيل التقارير الإعلامية التي تحدث عنها، غير أنه في وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/أيلول 2023، من نية حركة حماس تنفيذ هجوم.

ووفق الصحيفة، فقد تجاهل نتنياهو التحذير ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لكنّ مكتب نتنياهو كذّب التقارير المتداولة بهذا الخصوص، قائلا إن رئيس الوزراء لم يتلقَّ أي تحذيرات من الإمارات قبل هجوم أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة، فقد مُرّرت عبر القنوات الاستخبارية بين البلدين.

بينت: تقرير هآرتس صحيح

بالمقابل، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينت صحّة تقرير صحيفة هآرتس، محمّلا نتنياهو "المسؤولية الشخصية والمباشرة عن الفشل الذي أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين في عهده ".

وأضاف أن نتنياهو كان أسيرا لأفكاره لدرجة تجاهله تحذيرات واضحة من قادة المنطقة.