الأردنية نداء صويص تفوز بجائزة «إيمي» لعام 2026 عن فئة الكتابة

خبرني - حققت الكاتبة الأردنية نداء صويص إنجازا بارزا في صناعة التلفزيون الأميركي بعد فوزها بجائزة إيمي لعام 2026 ضمن فريق كتابة العرض الخاص The Muppet Show.

وفاز فريق كتابة العمل بجائزة Outstanding Writing for a Variety Special، التي تمنحها أكاديمية التلفزيون الأميركية تقديرا للتميز في كتابة البرامج والمنوعات التلفزيونية.

ويضم الفريق إلى جانب صويص كلا من Albertina Rizzo وGabe Liedman وKelly Younger وAndrew Williams، بحسب السجل الرسمي لأكاديمية التلفزيون.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مسيرة مهنية لافتة لصويص في التلفزيون الأميركي بدأتها بتخرجها من DePaul University بالعمل كاتبة في The Late Late Show with James Corden، قبل أن تنتقل إلى The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، حيث شغلت منصب رئيسة فريق الكتابة، كما عملت لاحقا في عدد من المشاريع التلفزيونية.

وتُعد جوائز إيمي من أرفع الجوائز في صناعة التلفزيون الأميركية ويكتسب الفوز في فئة الكتابة أهمية خاصة لأنه يمثل تقديرا مباشرا للعمل الإبداعي والكتابة التلفزيونية.

كما أن فوز The Muppet Show بهذه الفئة يضع اسم نداء صويص في واحدة من أبرز صناعات الترفيه التلفزيونية في العالم.