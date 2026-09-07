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السعودية.. نيوم يقهر الهلال في (المملكة أرينا)

  • 07 أيلول 2026
  • 23:29
السعودية نيوم يقهر الهلال في المملكة أرينا

خبرني - انضم نيوم إلى قائمة الفرق التي نجحت في إسقاط الهلال على ملعب "المملكة أرينا"، بعدما تغلب عليه يوم الاثنين بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبات نيوم ثالث فريق يهزم الهلال على ملعبه في الدوري منذ اتخاذ "المملكة أرينا" ملعباً له، بعدما سبقه الأهلي والنصر خلال الموسم قبل الماضي.

وجاءت الخسارة الأولى للهلال على هذا الملعب أمام الأهلي في 28 فبراير 2025، عندما فاز الفريق الغربي 3-2 في دوري روشن.

وبعد أكثر من شهر، وتحديداً في الرابع من أبريل العام الماضي، ألحق النصر الخسارة الثانية بالهلال على الملعب ذاته، بعدما تغلب عليه 3-1 في الدوري.

وجاءت الخسارة الثالثة للهلال على ملعب "المملكة أرينا" بعد نحو عام ونصف العام والتي جاءت أمام نيوم بهدفين دون مقابل، إذ افتتح السنغالي كاليدو كوليبالي التسجيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، قبل أن يضيف الإيفواري أمادو كوني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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