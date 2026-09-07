ابدأ يومك بهذه العادات.. وستلاحظ انخفاض التوتر طوال اليوم

خبرني - يبدأ التوتر عند كثيرين فور الاستيقاظ، حين يتجه الذهن مباشرة إلى مهام العمل أو الهموم الصحية والاجتماعية. ومع الوقت، لا يقتصر تأثير التوتر المزمن على الصحة النفسية فحسب، بل يمتد إلى الذاكرة والمناعة والقلب والجهاز الهضمي.

ورغم صعوبة التخلص من التوتر المزمن كليًا، فإن تعديلات بسيطة في الروتين الصباحي قد تُحدث فرقًا ملموسًا في مستوى التوتر طوال اليوم، بحسب تقرير نشره موقع "Eating well".

التمدد في السرير

لا حاجة لجلسة يوغا كاملة؛ فمجرد بضع حركات تمدد بسيطة، كضم الركبتين إلى الصدر أو الالتفاف الخفيف مع تنفس عميق وهادئ، يمكن أن تُهيئ الجسم للنهار. وقد أثبتت الدراسات أن التنفس العميق يخفّض مستوى التوتر المُدرَك ذاتيًا، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على معدل ضربات القلب ومستويات هرمون الكورتيزول.

شرب الماء فور الاستيقاظ

يُعد الترطيب ضروريًا على مدار اليوم، لكنه يكتسب أهمية خاصة صباحًا لتعويض السوائل المفقودة أثناء النوم. وترتبط كمية الماء المتناولة ارتباطًا مباشرًا بمستوى الكورتيزول، إذ يؤدي نقص السوائل إلى ارتفاعه وزيادة التوتر لاحقًا. ويمكن تسهيل هذه العادة بوضع كوب ماء بجانب السرير، سواء كان باردًا أو ساخنًا، إذ يحقق كلاهما الفائدة نفسها.

روتين صباحي ثابت

يساعد إنجاز خطوة أولى ثابتة كل صباح -سواء كانت ارتداء ملابس الرياضة المُجهّزة مسبقًا أو مجرد غسل الوجه بماء بارد- على تقليل ما يُعرف بـ"إرهاق اتخاذ القرار"، ويمنح شعورًا بالإنجاز قبل بدء مهام اليوم الفعلية. فالثبات في تفاصيل صغيرة، كترتيب السرير أو غسل الوجه، يسهم في تهدئة الذهن وخفض التوتر العام.

نصائح إضافية

الخروج إلى الطبيعة: قضاء وقت في الهواء الطلق، حتى في حديقة عامة داخل المدينة، له أثر إيجابي مثبت على الصحة النفسية.

التواصل مع الآخرين: الدعم الاجتماعي عنصر أساسي للصحة العامة، وحتى مكالمة هاتفية سريعة مع صديق قد تكون مريحة أكثر مما نتوقع.

أخذ استراحة من الهاتف: الابتعاد عن الأخبار السلبية أو وسائل التواصل الاجتماعي يساعد على تهدئة الذهن والعودة إلى اللحظة الحالية.

ومع ذلك، لا يمكن تجنّب التوتر تمامًا، لكن تبنّي عادات بسيطة كالتمدد وشرب الماء وبناء روتين صباحي ثابت قد يكون له تأثير كبير في تحسين نوعية اليوم بأكمله.