محافظة : نظام التوجيهي السابق كان يشكل ضغطا على الطلبة

خبرني - أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة ان امتحان التوجيهي بصورته السابقة انتهى بموجب قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ليحل محله "الامتحان العام" الذي اصبح مخصصا لغايات القبول في مؤسسات التعليم الجامعي، فيما باتت شهادة الدراسة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر.

وقال محافظة ان التغيير الجديد يمثل انتقالا جذريا في نظام الثانوية العامة، بعدما كان امتحان التوجيهي في السابق يؤدي وظيفتين في وقت واحد، هما تقييم الطالب في المرحلة الثانوية وتحديد فرص قبوله في الجامعات.

واوضح ان النظام السابق كان يفرض ضغوطا كبيرة على الطلبة واسرهم، في ظل ارتباط مستقبل الطالب الدراسي والجامعي بامتحان واحد، مشيرا الى ان النظام الجديد يهدف الى منح الطالب مسارا تعليميا اكثر ارتباطا بقدراته وميوله وخياراته المستقبلية.

وبين ان قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 14 ايار ودخل حيز التنفيذ في 12 اب، عرف "الامتحان العام" بانه الامتحان الذي تجريه الوزارة في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم الجامعي.

واكد ان الامتحان الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم هذا العام هو امتحان قبول جامعي، وان الهدف منه لم يعد منح شهادة الثانوية العامة كما كان الحال في نظام التوجيهي السابق.

شهادة الثانوية لم تعد مرتبطة بالنجاح في الامتحان العام



وقال محافظة ان شهادة الدراسة الثانوية العامة اصبحت تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر، ولم تعد مرتبطة بالنجاح في الامتحان العام.

واوضح ان هذا التغيير يفصل بين تقييم الطالب خلال المرحلة الدراسية والحصول على شهادة الثانوية العامة من جهة، وبين الامتحان المطلوب للقبول في مؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى.

واشار الى ان المادة 27 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تنص على تنظيم اجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي من خلال تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم.

وبين ان هذه التعليمات ستنظم اليات عقد الامتحان وتحدد الإجراءات المرتبطة به، بما في ذلك الجهات التي يمكن ان تتولى اعداد الأسئلة وتنفيذ الامتحان وفقا للأطر والتعليمات المعتمدة.

واكد وزير التربية ان الأردن انتقل من نظام امتحان واحد كان يستخدم في تقييم المرحلة الثانوية والقبول الجامعي معا، الى نظام جديد يخصص الامتحان العام لغايات القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.



3 سنوات للثانوية واختيارات جديدة امام الطلبة

وفي ما يتعلق بتطوير المرحلة الثانوية، قال محافظة ان عملية التطوير جاءت بعد عمل لجنة ضمت خبراء تربويين ووزراء تربية سابقين، بهدف بناء نظام جديد يمنح الطلبة مرونة اكبر في اختيار مساراتهم التعليمية.

وأوضح ان المرحلة الثانوية في النظام الجديد تمتد لثلاث سنوات، وتشمل الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بدلا من النظام السابق الذي كان يركز بصورة رئيسية على عامين دراسيين.

كما الغى النظام الجديد التقسيم التقليدي بين الفرعين الادبي والعلمي، واصبح الطالب قادرا على اختيار المواد التي يدرسها بما يتناسب مع قدراته وميوله ومتطلبات التخصص الجامعي الذي يرغب في الالتحاق به.

واشار محافظة الى ان الطالب الذي ينهي الصف الحادي عشر بنجاح يستطيع التقدم للامتحان العام، مع توفير مرونة اكبر في توزيع المواد الدراسية خلال المرحلة الثانوية.

وبين ان الحقول التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر، مثل الحقل الصحي والحقل الهندسي، ترتبط بالتخصص الجامعي الذي يخطط للالتحاق به مستقبلا، وليس فقط بالمواد التي درسها خلال المرحلة الثانوية.

واكد محافظة ان الهدف النهائي من تطوير نظام الثانوية العامة هو بناء مسار تعليمي اكثر مرونة، يمنح الطالب فرصة اختيار طريقه وفقا لقدراته وميوله وخططه المستقبلية، بدلا من الاعتماد على امتحان واحد لتحديد مستقبله الجامعي بالكامل.