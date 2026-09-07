بطولة إسبانيا: خيتافي وسلتا فيغو يكتفيان بالتعادل

خبرني - اكتفى خيتافي المنقوص عدديا وضيفه سلتا فيغو بالتعادل 1-1 الاثنين في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي سلتا فيغو الذي عاد من تأخره بهدف الأوروغوياني مارتين ساتريانو (21)، عبر السويدي كارل ستارفيلت (57)، من دون فوز بعد خمس مباريات خاضها، مقابل انتصار واحد لخيتافي من أربع مباريات.

ورفع خيتافي الذي يقوده خوسيه بوردالاس، رصيده إلى أربع نقاط، متقدما بنقطة على سلتا فيغو صاحب المركز السادس عشر.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد مدافعه الأرجنتيني زايد روميرو، فيما اضطر ساتريانو صاحب الهدف إلى الخروج بسبب إصابة (73) بعد أن أصيب زميله كيكو فيمينيا في بداية اللقاء أيضا (8).

وهذه المباراة الثانية تواليا التي يتعادلا فيها في مواجهاتهما المباشرة، بعد أربع مباريات سابقة انتهت بفوز أحد الطرفين.

وسيأمل سلتا فيغو الذي لم يحقق سوى فوز واحد من آخر ثماني مباريات خارج أرضه، في تحقيق انتصاره الأول عندما يواجه ملقة في المرحلة المقبلة. في المقابل، يتعيّن على خيتافي البحث عن حل لمشكلاته الهجومية بعدما سجل هدفين فقط منذ بداية الموسم، وذلك حين يلاقي ديبورتيفو لاكورونيا.

وتختتم المرحلة لاحقا بمواجهة إلتشي وريال سوسييداد.