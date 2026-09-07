القهوة لا تنقذك دائمًا.. أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم الكافيين

خبرني - يلجأ كثيرون إلى فنجان من القهوة لاستعادة النشاط عند الشعور بالإرهاق، لكن المفاجأة أن الكافيين لا يعمل بنفس الكفاءة لدى الجميع. فرغم أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تعزز اليقظة، فإن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، كما أن قلة النوم قد تجعل تأثيرها محدودًا، مهما زادت الكمية.

كيف يخدع الكافيين دماغك؟

يعمل الكافيين على تعطيل تأثير مادة "الأدينوزين"، وهي مركب يتراكم في الجسم خلال اليوم ويعطي إشارات للدماغ بالحاجة إلى الراحة. وعندما يمنع الكافيين هذه الإشارات، قد لا يدرك الدماغ أنك متعب، رغم أن جسمك لا يزال بحاجة إلى النوم، بحسب تقرير نشره موقع "Health".

لكن هذا التأثير مؤقت، وقد يؤدي لاحقًا إلى ما يُعرف ب"انهيار الكافيين"، حيث تعود إشارات التعب بشكل مفاجئ، ما يدخل البعض في حلقة مفرغة من التعب وشرب المزيد من القهوة.

الجفاف.. سبب خفي للإرهاق

لا يرتبط الشعور بالتعب بالكافيين فقط، إذ يلعب نقص السوائل دورًا مهمًا في انخفاض الطاقة. فالجفاف قد يؤثر سلبًا على جودة النوم ويجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة، حتى مع تناول القهوة.

الأدوية والحالات الصحية

تشير تقارير طبية إلى أن بعض الأدوية، مثل أدوية الحساسية ومسكنات الألم ومضادات الاكتئاب، قد تسبب النعاس كأثر جانبي، ما يجعل القهوة غير فعالة في التغلب على التعب.

كما يمكن أن يكون النعاس المفرط خلال النهار علامة على مشكلات صحية، مثل الأرق، انقطاع النفس أثناء النوم، اضطرابات الساعة البيولوجية، فقر الدم أو قصور الغدة الدرقية.

نمط الحياة يؤثر على طاقتك

التعرض للضوء في ساعات الليل، أو العمل بنظام المناوبات الليلية، قد يخلّ بإيقاع النوم الطبيعي للجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس خلال النهار، حتى مع تناول الكافيين.

نقص العناصر الغذائية

يلعب الغذاء دورًا أساسيًا في إنتاج الطاقة داخل الجسم. وقد يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى الشعور بالإرهاق المستمر، وهو ما يمكن اكتشافه عبر تحاليل بسيطة يوصي بها الأطباء.

لماذا يختلف تأثير الكافيين من شخص لآخر؟

لا يستجيب الجميع للكافيين بالطريقة نفسها، إذ تتحكم عدة عوامل في ذلك، أبرزها:

• العوامل الوراثية التي تحدد سرعة تكسير الكافيين

• الأدوية التي قد تبطئ أو تسرّع امتصاصه

• الحالة الصحية خاصة أمراض الكبد

• الحمل الذي يبطئ تكسير الكافيين

• التدخين الذي يسرّع التخلص منه من الجسم

كيف تتجنب الشعور بالتعب رغم القهوة؟

يرى الخبراء أن الحل لا يكمن في زيادة استهلاك الكافيين، بل في تحسين جودة النوم والعادات اليومية. ومن أبرز النصائح:

• تجنب شرب القهوة قبل النوم

• تأخير أول فنجان قهوة صباحًا قليلًا

• تقليل مصادر الكافيين الأخرى مثل مشروبات الطاقة

• شرب كميات كافية من الماء

• تقليل السكر في المشروبات

• معالجة أي أسباب صحية أو دوائية وراء التعب

ليست بديلاً عن النوم

رغم أن القهوة تظل وسيلة سريعة لزيادة اليقظة، فإنها ليست بديلًا عن النوم الجيد. فالتعب المستمر غالبًا ما يكون إشارة إلى خلل أعمق في نمط الحياة أو الصحة، ما يستدعي التعامل معه من جذوره بدلًا من الاعتماد على الكافيين وحده.