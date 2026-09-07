اليونان تجدد دعم الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء

جددت اليونان دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بشأن الصحراء، معتبرة إياه مساهمة «جادة وموثوقة» في المسار الأممي، وقاعدة يمكن أن تقود إلى حل واقعي ودائم للنزاع.

وجاء الموقف اليوناني على لسان وزير الشؤون الخارجية، جيورجوس غيرابيتريتيس، عقب مباحثاته في أثينا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى اليونان.

وأكد غيرابيتريتيس أن بلاده تدعم، انسجاماً مع الموقف الأوروبي المشترك، جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إطلاق مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بما يفضي إلى حل «عادل ودائم ومقبول من الأطراف».

ويكتسي هذا الموقف أهمية إضافية بالنظر إلى عضوية اليونان غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة. 2025- 2026 ، إذ أكد رئيس الدبلوماسية اليونانية ترحيب بلاده باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، وما حمله من توجهات جديدة في مقاربة المسار الأممي للملف.

ويأتي تجديد الموقف اليوناني في سياق اتساع دائرة المواقف الأوروبية والدولية الداعمة للمقترح المغربي باعتباره أرضية للتفاوض، بما يعزز حضور هذه المقاربة داخل النقاش الأممي، ويمنحها زخماً إضافياً مع اقتراب موعد الاستحقاقات المرتبطة بالملف في أكتوبر القادم.