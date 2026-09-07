الأردني أحمد خضر يتأهل إلى نهائي (تحدي الثلاثين)

خبرني - تأهل المتسابق الأردني أحمد خضر إلى نهائي الموسم الثالث من برنامج “تحدي الثلاثين - كأس الجمهور”، ليواصل الحضور الأردني اللافت في المسابقة الرياضية التي يقدمها لاعب كرة القدم الكويتي المعتزل والإعلامي مساعد الفوزان عبر يوتيوب.

وقدم خضر مستويات قوية منذ ظهوره الأول في الموسم الثالث، وأعلن منذ بداية مشاركته أنه جاء بهدف الوصول إلى النهائي وتحطيم الرقم القياسي في فقرة “المزاد”، قبل أن ينجح في الوفاء بوعده وتحقيق رقم قياسي جديد في الفقرة، ثم يواصل مشواره حتى بلوغ المباراة النهائية.

وبوصوله إلى المحطة الأخيرة، أصبح أحمد خضر ثالث متسابق أردني على التوالي يبلغ نهائي “تحدي الثلاثين - كأس الجمهور”، بعد يوسف فتحي وعبدالله الخطيب “هوتر”، في تأكيد جديد على الحضور القوي للمتسابقين الأردنيين في البرنامج.

وكان يوسف فتحي أول أردني يبلغ النهائي، عندما وصل إلى نهائي الموسم الأول عام 2024، قبل أن يخسر اللقب أمام المتسابق المصري الدكتور عبدالعزيز عزت، الذي توج بطلا للموسم.

وفي الموسم الثاني، واصل الأردني عبدالله الخطيب، المعروف بلقب “هوتر”، الحضور الأردني في النهائي، لكنه هذه المرة نجح في انتزاع اللقب بعد فوزه على الكويتي عبدالرحمن الخميس بنتيجة 20-11، ليصبح أول أردني يتوج بالمسابقة. (وكالة نيروز الاخبارية⁠ )

ويحمل أحمد خضر الآن آمال الجمهور الأردني في نهائي الموسم الثالث، ساعيا لأن يصبح ثاني أردني يتوج باللقب، ومواصلة سلسلة وصول متسابق أردني إلى المباراة النهائية في المواسم الثلاثة للمسابقة.

ويعد “تحدي الثلاثين” من البرامج الرياضية القائمة على اختبار المعرفة والثقافة الكروية، ويقدمه مساعد الفوزان، فيما تحظى منافساته بمتابعة واسعة عبر منصة يوتيوب.