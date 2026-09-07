شاومي تطلق Xiaomi 18 Fold منافس آيفون القابل للطي.. مواصفات وسعر الهاتف

خبرني - أطلقت شركة شاومي الصينية، يوم الاثنين، في الصين هاتف Xiaomi 18 Fold القابل للطي بتصميم أقصر وأعرض، يشبه إلى حد ما جواز السفر عند إغلاقه.

ويمثل هذا التصميم خروجاً واضحاً عن الهواتف القابلة للطي الطويلة التي اعتاد عليها سوق الهواتف والمستخدمون، لكن "شاومي" ليست الشركة الوحيدة التي ترى أن هذا التصميم قد يكون الاتجاه المستقبلي.

فقد أطلقت شركة سامسونغ بالفعل هاتف Galaxy Z Fold 8 في يوليو بتصميم مشابه، ومن المتوقع أن تكشف أبل عن أول هاتف آيفون قابل للطي في 9 سبتمبر، والذي يُقال إنه سيكون بتصميم مشابه يشبه جواز السفر.

مواصفات Xiaomi 18 Fold

يأتي هاتف Xiaomi 18 Fold بشاشة خارجية قياسها 5.38 بوصة، ويمكن فتحه ليقدم شاشة قياسها 7.58 بوصة. لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو الطريقة التي جمعت بها "شاومي" هذه الشاشات داخل الهاتف، بحسب ما كشفته الشركة يوم الاثنين.

ويبلغ وزن الهاتف 219 غرامًا، ما يجعله أثقل بشكل غير كبير من بعض الهواتف الرائدة التقليدية. ويبلغ سمكه 10.68 ملليمتر عند إغلاقه، وينخفض إلى 5.02 ملليمتر فقط عند فتحه.

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية من السيليكون- كربون بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ويمثل ذلك مزيجًا مميزًا بالنسبة إلى هاتف قابل للطي بهذا السمك والوزن.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل تحمل علامة Leica، إلى جانب كاميرا مقربة منظارية بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل.

اعتمدت "شاومي" في هاتف Xiaomi 18 Fold للمرة الأولى على معالج Xring O3 الخاص بالشركة والمصنع بتقنية 3 نانومتر، بدلًا من الاعتماد على معالجات كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويعمل Xiaomi 18 Fold بنظام تشغيل HyperOS 4، المبني على أندرويد 17.

التوقيت والسعر

يُعتبر التوقيت هو ما يجعل Xiaomi 18 Fold مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وقد أطلقت شركة هواوي هاتف Mate XT 2 ثلاثي الطيات في اليوم نفسه، لكنها تتجه في الاتجاه المعاكس من خلال مفصلتين وشاشة قياسها 10.2 بوصة.

ويبدأ سعر هاتف هواوي الجديد من 19999 يوانًا، ما يجعله خيارًا أكثر فخامة وباهظًا بكثير من هاتف شاومي الذي يبدأ سعره من 10999 يوانًا.

وفي الوقت نفسه، تبيع سامسونغ بالفعل هاتف Galaxy Z Fold 8، وكان تصميمه الجديد الذي يشبه جواز السفر واحدًا من أبرز التغييرات مقارنة بإصدارات Galaxy Fold السابقة، وتشير التقارير الأولية إلى أن التصميم الجديد لقي استقبالًا جيدًا.

وبعد ذلك، من المتوقع أن تدخل "أبل" سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في 9 سبتمبر.

وقد يجعل ذلك تصميم أول هاتف قابل للطي من "أبل" أمرًا لافتًا بشكل خاص. فإذا اعتمدت "أبل" بالفعل التصميم الأقصر والأعرض الذي تتحدث عنه التسريبات، فسيعني ذلك أن ثلاثًا من أكبر شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم تتبنى الفكرة نفسها تقريبًا: هاتف قابل للطي يكون مدمجًا عند إغلاقه، لكنه يتحول إلى جهاز أقرب إلى الجهاز اللوحي عند فتحه.

وقد حرصت "شاومي" على طرح نسختها من هذا التصميم قبل "أبل". ويبدأ سعر Xiaomi 18 Fold من 10999 يوانًا (1640 دولارًا) في الصين، على أن تبدأ المبيعات في 10 سبتمبر.

ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن طرح الهاتف في الأسواق العالمية.