الأطعمة المصنّعة ليست عدوك دائمًا.. قد تساعدك على خسارة الوزن أكثر مما تتوقع

خبرني - يتفق خبراء التغذية على أن بعض الأطعمة المصنّعة يمكن أن تدعم إنقاص الوزن، بشرط اختيار الأنواع المناسبة. فالمعيار الأهم ليس مدى "تصنيع" الطعام، بل محتواه من البروتين والألياف، وانخفاض نسبة السكر المضاف والصوديوم فيه.

تعريف الأطعمة المصنعة

كثيرون يربطون هذا المصطلح بالأطعمة غير الصحية المعلّبة أو المعبأة، لكن التعريف العلمي أوسع من ذلك؛ إذ يشمل أي طعام خرج عن حالته الطبيعية الخام، بما في ذلك الفواكه والخضروات المعلّبة أو المجمدة، وحتى الحبوب الكاملة المطحونة، بحسب تقرير نشره موقع "Eating well".



الفول والبقوليات المعلّبة

تُعد البقوليات المعلبة، مثل الفاصولياء السوداء أو الحمص، خيارًا عمليًا وطويل الصلاحية. وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن تناول البقوليات غير الصويا يرتبط بانخفاض ملحوظ في وزن الجسم ومحيط الخصر ونسبة الدهون، ويُعزى ذلك إلى محتواها العالي من الألياف والبروتين الذي يعزز الشعور بالشبع. وينصح الخبراء باختيار الأصناف الخالية من الصوديوم المضاف.

الزبادي

لا يُنصح بأي نوع من الزبادي، بل تحديدًا الزبادي اليوناني السادة غير المحلّى، لغناه بالبروتين عالي الجودة الذي يساعد على الشبع والحفاظ على الكتلة العضلية أثناء إنقاص الوزن. وتشير بعض الدراسات إلى ارتباط تناول كميات معتدلة من الزبادي بانخفاض خطر زيادة الوزن والسمنة، وتحسّن تركيب الجسم عمومًا. وينصح الخبراء بإضافة الفاكهة أو المكسرات إليه بدلًا من شرائه محلّى مسبقًا.

الخضروات المجمدة

توفر الخضروات المجمدة حلاً عمليًا لزيادة تناول الخضار دون عناء التقطيع، وهي تُصنَّف ضمن الأطعمة المصنّعة وإن كانت درجة المعالجة تختلف من نوع لآخر. وينصح الخبراء باختيار الأنواع غير المتبّلة مسبقًا، وتتبيلها منزليًا، لتفادي الصوديوم والدهون الزائدة.

إضافة لا أساس في النظام الغذائي

يحذّر بعض الخبراء من تجنب جميع الأطعمة المصنّعة، مؤكدين أن نجاح إنقاص الوزن يعتمد أساسًا على نمط الأكل العام وحجم الحصص والتوازن الكلي للسعرات، لا على مجرد كون الطعام مصنّعًا أم لا. وينصحون بالحد من الأطعمة فائقة المعالجة (كالوجبات الخفيفة المعبأة، والوجبات الجاهزة المجمدة، والحبوب المحلاة، والمشروبات الغازية)، مع اعتبار الأطعمة المصنّعة الصحية "إضافة" لا "أساسًا" في النظام الغذائي.

ويمكن أن تكون بعض الأطعمة المصنّعة، مثل البقوليات المعلبة والزبادي السادة والخضروات المجمدة، جزءًا مفيدًا وعمليًا من خطة إنقاص الوزن، شرط التركيز على المكوّنات المضافة بدلًا من مجرد درجة المعالجة.