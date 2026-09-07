مورينيو ينسى صداقته مع كيفو: لا وقت للماضي الجميل.. أريد هزيمته

خبرني - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، أن علاقته المميزة مع الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر الإيطالي، لن يكون لها مكان خلال مواجهة الفريقين، مشدداً على أن كليهما سيسعى إلى تحقيق الفوز.

وسبق لمورينيو تدريب كيفو خلال فترته التاريخية مع إنتر، قبل أن يجد الثنائي نفسيهما هذه المرة على طرفي المواجهة كمدربين.

وقال مورينيو عن علاقته بكيفو قبل المباراة: خلال اللقاء أريد الفوز، وهو يريد الفوز، ولن يكون هناك وقت للتفكير في الماضي الجميل الذي جمعنا.

وأضاف المدرب البرتغالي: كريستيان من نوعية الأشخاص الذين أحبهم، وسيظل دائماً واحداً من رجالي. أهتم به كثيراً جداً، ودائماً ما أكون سعيداً عندما تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة له.

ورفض مورينيو الكشف عن تفاصيل حديث دار بينه وبين تشيفو عبر الهاتف، بعدما وُجه إليه سؤال بشأن الأمر خلال المؤتمر الصحافي.

ورد بطريقته الساخرة: مع من تحدثت عبر الهاتف أمس؟ والدتك، والدك، صديقتك، صديقك؟ مع من تحدثت؟ لن تقول، لكنك تريد أن تعرف مع من تحدثت أنا أمس؟ لا، لا.

ونفى مورينيو وجود أي أمور عالقة تحتاج إلى توضيح بينه وبين مدرب إنتر، قائلاً: ماذا نحتاج أن نوضحه؟ ليس لدينا شيء لنوضحه، لا يوجد شيء لنوضحه.