إنفاق الأندية السعودية يتراجع 53.5% في صيف 2026

خبرني - انخفض إنفاق الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 والتي أغلقت، يوم الأحد، بنسبة 53.5% مقارنة بصيف 2023.

وكشف تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية السعودية أنفقت 407 ملايين دولار في صيف 2026 عبر 137 صفقة، مقابل 875.4 مليون دولار أنفقتها في صيف 2023 عبر 201 صفقة، أي أن إنفاق 2026 يمثل 46.5% فقط من إنفاق 2023.

وكانت الأندية السعودية قد تعاقدت مع 127 لاعباً في صيف 2024 مقابل 431 مليون دولار أميركي.

في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 28.1% في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، ليصل إلى 552 مليون دولار مقابل 104 لاعبين، بحسب بيانات فيفا.

يُذكر أن إنفاق الأندية السعودية احتل المركز الثاني في صيف 2023، والسادس في صيفي 2024 و2025، قبل أن يتراجع إلى المركز السابع في فترة الانتقالات الأخيرة.