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بسبب بندقية صيد.. احتجاز رئيس فورمولا 1 السابق في مطار بالبرتغال

  • 07 أيلول 2026
  • 21:39
بسبب بندقية صيد احتجاز رئيس فورمولا 1 السابق في مطار بالبرتغال

خبرني - تعرض بيرني إكليستون، المدير السابق لسباقات سيارات فورمولا 1، للاحتجاز في أحد المطارات بالبرتغال، يوم الاثنين، ثم تم إطلاق سراحه بعد ساعات بسبب حيازته لسلاح ناري.

وكان إكليستون البالغ عمره 95 عاماً قد وصل إلى مطار تيريس بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث عثر ضباط المطار على بندقية صيد بحوزته بدون ترخيص.

في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف إكليستون بأنه أحضر السلاح من سويسرا لصيد الحمام.

وقال للصحيفة البريطانية: سألوني في المطار إذا كنت أحمل رخصة وهي الوثيقة المطلوبة على ما يبدو، فأخبرتهم أنني لا أسافر أبداً بأي وثائق.

وأضاف: قالوا إنهم سيعتقلونني، ولكن بعد ساعات، تم حل الأمر، إلا أنه كان مزعجاً للغاية.

وتولى إكليستون رئاسة سباقات فورمولا 1 بين عامي 1987 و2017، ويقضي وقته بين منزليه في سويسرا والبرتغال.

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