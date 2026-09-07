الجفاف.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها لتجنب مضاعفات خطيرة

خبرني - يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من السوائل تفوق ما يحصل عليه، ما يؤثر على وظائفه الحيوية. ويؤكد خبراء الصحة أن التعرف المبكر على أعراض الجفاف يعد خطوة أساسية لتجنب مضاعفات قد تكون خطيرة.

ورغم أن الجفاف قد يصيب أي شخص، فإنه يكون أكثر شيوعًا لدى كبار السن، والأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في أجواء حارة، إضافة إلى من يعانون حالات صحية أو يتناولون أدوية تزيد من التعرق أو التبول.



أعراض شائعة قد تكشف الجفاف

تختلف أعراض الجفاف بحسب شدته، لكن هناك علامات شائعة يجب الانتباه إليها، من بينها:

• الشعور بالعطش

• التعب والإرهاق

• جفاف الشفاه والجلد

• قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن

• الصداع

• تقلصات العضلات

• الدوخة أو الإغماء

• خفقان القلب

الجفاف الخفيف

في المراحل الخفيفة إلى المتوسطة، قد تظهر أعراض لا ينتبه لها كثيرون، مثل صعوبة التركيز أو ضعف العضلات، ما يؤدي إلى تجاهل الحاجة لزيادة شرب السوائل.

كما أن تسارع التنفس يعد من العلامات الأقل شهرة، رغم أنه قد يزيد من فقدان الماء في الجسم، ما يفاقم حالة الجفاف.

وينصح الخبراء ببدء شرب السوائل فور ملاحظة هذه الأعراض، إذ يكون ذلك كافيًا في كثير من الحالات غير الشديدة.

علامات خطيرة تستدعي القلق

عندما يتفاقم الجفاف، تظهر أعراض أكثر خطورة، مثل:

• جفاف شديد في الفم وتشقق الشفاه

• انخفاض ضغط الدم

• الخمول وضعف الانتباه

• انعدام التبول أو تغير لونه إلى الأصفر الداكن جدًا

• جفاف شديد في الجلد

• غؤور العينين

• الارتباك أو فقدان الوعي

كما يمكن ملاحظة بطء عودة لون الجلد أو الأظافر بعد الضغط عليهما، وهو مؤشر على ضعف تدفق الدم، وقد يكون علامة على صدمة خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

الأطفال.. الفئة الأكثر عرضة للخطر

يكون الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للجفاف، خاصة بسبب القيء أو الإسهال المتكرر. ونظرًا لعدم قدرتهم على التعبير عن العطش، يجب الانتباه إلى علامات مثل عدم تبليل الحفاض لعدة ساعات، النعاس غير المعتاد، غياب الدموع عند البكاء، ارتفاع الحرارة، وتسارع ضربات القلب والتنفس

مضاعفات خطيرة في حال الإهمال

في الحالات الشديدة، قد يحتاج المصاب إلى سوائل وريدية داخل المستشفى لتعويض النقص بسرعة. ويحذر الخبراء من أن تجاهل الجفاف الحاد قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فشل الكلى، اختلال توازن الأملاح ، تلف الدماغ ، نوبات تشنج، الوفاة.

لذا، فإن الشعور بالعطش لا يقتصر على الجفاف فقط، بل قد يظهر بأعراض متعددة تبدأ بسيطة ثم تتفاقم سريعًا. ويؤكد الأطباء أن الوقاية تبدأ بالانتباه المبكر للأعراض وشرب السوائل بانتظام، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود بدني.