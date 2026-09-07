480 مقترضا استفادوا من الإقراض الزراعي في البادية الشمالية

خبرني - بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي مليونين و 600 ألف دينار استفاد منها 480 مفترضا وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.

وقال الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن البرامج الإقراضية الريادية المعتمدة في الفرع شملت مشاريع مكافحة الفقر والبطالة بقيمة 250 ألف دينار استفاد منها 67 مزارعا ومزارعة، لافتا إلى أن هذه المشاريع هي مشاريع أسرية كتربية الأغنام وتصنيع الألبان والمخللات.

وأضاف، ان البرامج الإقراضية شملت مشاريع بدون فائدة بمبلغ 75 ألف دينار بواقع 3 مشاريع موفرة للطاقة موجهة للآبار الارتوازية لتخفيف كلف طاقة استخراج المياه، مشيرا إلى تمويل مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية لأحد المزارعين بقيمة 20 ألف دينار بطاقة 25 كيلووات لغايات تشغيل معصرة للزيتون.

وبين الشرفات أنه جرى تمويل مشاريع محفزة للقطاع الزراعي وبفترة سماح لمدة سنتين، مبينا أنه جرى تمويل مشروع بقيمة 200 ألف دينار ويعد من المشاريع النوعية في نطاق أشجار الفاكهة إلى جانب مشاريع توفير عناصر الندرة للري المحوري لزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الحقلية مع التركيز على محصول القمح.

وأوضح أن نسبة تحصيل المستحقات المالية بلغت مليوني دينار من أصل 3.3 مليون دينار وبنسبة تحصيل وصلت الى 60 بالمئة.