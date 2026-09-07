ترمب يروج لفكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أميركا

خبرني - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب صورا على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين تؤيد تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى (نيو أميركا)، في وقت تتصاعد فيه المفاوضات التجارية المتوترة مع المكسيك.

ونشر ترمب الاثنين عدة خرائط للولايات المتحدة أعيدت فيها تسمية ولاية نيو مكسيكو لتصبح نيو أميركا.

وصرح الرئيس الأحد بأنه تلقى اقتراحات لتغيير اسم الولاية وأن الفكرة أعجبته.

وقال ترمب "إنه اسم أكثر شأنا وجمالا لشعب تلك الولاية التي تنطوي على إمكانات مذهلة... أحببت الفكرة!!!"

وتأتي منشورات ترمب عقب قراره بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا الشهر الماضي، بعد أن فشلت المفاوضات التجارية مع كندا في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، لا تملك الحكومة الاتحادية الأميركية سلطة تغيير اسم أي ولاية.

وتحكم نيو مكسيكو حاليا ميشيل لوجان جريشام، وهي ديمقراطية. وتشغل هذا المنصب منذ أول كانون الثاني 2019، وأعيد انتخابها في 2022.

وقالت جريشام في منشور على إكس إن "اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش — فهو اسمنا منذ ما قبل وجود الولايات المتحدة".