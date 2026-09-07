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بسبب ميراث ابنتها.. نجلاء فتحي تتصدر الترند مجدداً

  • 07 أيلول 2026
  • 21:20
بسبب ميراث ابنتها نجلاء فتحي تتصدر الترند مجدداً

خبرني - عادت الفنانة المصرية نجلاء فتحي إلى واجهة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول أنباء عن نيتها التنازل عن حصتها من ميراث ابنتها الراحلة ياسمين أبو النجا لصالح حفيدتها زين خضر، في خطوة لاقت إشادة واسعة من بعض المتابعين.

وكشف مصدر مقرب من طليقها الفنان سيف أبو النجا ووالد الراحلة، أنه وفتحي أبديا رغبتهما في التنازل عن نصيبهما من ميراث ابنتهما لصالح حفيدتهما زين، وأبلغا عدداً من أفراد العائلة بذلك، إلا أن الأمر لم يُستكمل رسمياً حتى الآن، نظراً لأن إجراءات إعلام الوراثة لم تبدأ بعد.

مقتنيات وأصول محدودة
كما أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن ياسمين لم تترك تركة كبيرة كما يتصور البعض، وإنما بعض المقتنيات والأصول البسيطة التي ستؤول إلى ابنتها زين بعد تنازل والديها عن حصتيهما القانونية.

وفي تطور آخر، كشف المخرج المصري خضر محمد خضر، طليق ياسمين، قبل يومين تفاصيل جديدة تتعلق بوفاتها، متحدثاً عن حالتها الصحية والإجراء الطبي الذي خضعت له قبل رحيلها.

إذ قال خضر إن ياسمين أجرت قسطرة تكميلية رغم تحذيرات أحد الأطباء الإسبان المشرفين على علاجها من مخاطر هذا الإجراء وإمكانية تسببه في مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. وأردف أنها خضعت للعملية دون علم الطبيب، الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات انتهت بوفاتها.

أزمة قلبية مفاجئة
يذكر أن ياسمين أبو النجا توفيت الأسبوع الماضي إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.

ونعت العائلة الفقيدة بكلمات مؤثرة، فيما أعلن والدها نبأ وفاتها عقب الأزمة الصحية المفاجئة، وهو ما شكل صدمة كبيرة لأسرتها ولعدد من المقربين منها داخل الوسط الفني المصري.

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