طهران تتحدث عن تفاهم خلال أيام مع مسقط حول هرمز

خبرني - جددت إيران التأكيد على أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى خواتيمها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران اليوم الاثنين إن المحادثات مع مسقط وصلت للمراحل النهائية وإنه من المتوقع التوصل لتفاهم بشأن مسار آمن مؤقت عبر هذا الممر خلال الأيام المقبلة.

"أطراف ثالثة"

كما أضاف أن التفاهم يمكن أن يوثق لدى المنظمة البحرية الدولية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وتابع قائلاً "أحرزت المحادثات تقدماً جيداً للغاية".

فيما أعرب المتحدث عن أمله بألا تتدخل أطراف ثالثة، لم يحددها.

بالتزامن تراجعت مكاسب أسعار النفط بعد تلك الأنباء، وسط تفاؤل من أن التوصل لاتفاق بين إيران وعُمان سوف يساعد في مرور مزيد من الناقلات وغيرها من السفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل آمن. وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي 38ر96 دولاراً للبرميل في منتصف النهار في لندن بعدها جرى تداوله في وقت مبكر من اليوم ب 93ر97 دولارا.

وكانت إيران وعُمان أجرتا محادثات منذ أسابيع بهدف التوصل لتوافق حول إدارة المضيق الذي تقع الدولتان على ضفتيه وسط ميل إيراني لفرض رسوم على الخدمات.

في حين تواصل الولايات المتحدة محاصرة الموانئ الإيرانية لمنعها من تصدير النفط، وتصعد الضغوط الاقتصادية على إيران من أجل إعادة الممر المائي إلى وضعه السابق ما قبل الحرب عندما كان متاحا للاستخدام دون رسوم أو عقبات أمام حركة الملاحة وشحنات النفط.

يشار إلى أنه منذ تفجر الحرب في 28 فبراير الماضي إثر غارات أميركية إسرائيلية على طهران، عمدت الأخيرة إلى شل حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي، عبر تهديد السفن التجارية وزرع الألغام في المضيق.

فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته أنه جرى تطهير هرمز من الألغام، مع الاستمرار في فرض الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، أعلنت إيران عن خطوة تصعيدية جديدة، تمثلت في اعتزامها إعلان منطقة بحرية "محظورة" خارج مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي أمس الأحد إن طهران تعتزم إعلان منطقة بحرية "محظورة" خارج هرمز، تمتد من خط الحصار البحري الأميركي إلى مناطق في الخليج، محذراً من أن "أي سفينة تدخل المنطقة الجديدة ستُضاف إلى قائمة العقوبات"، وفق قوله.