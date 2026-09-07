خبرني - قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن برنامج "بيتك" (BTEC) يمثل مسارا تعليميا مهنيا قائما على تخصصات عملية ومشاريع ينفذها الطلبة، ويتيح لهم بعد إتمام المرحلة الثانوية التوجه إلى سوق العمل أو استكمال دراستهم الجامعية.

وأوضح محافظة لبرنامج "صوت المملكة" أن " BTEC" يختلف عن الحقول الأكاديمية في نظام الثانوية العامة الجديد، إذ إن الحقل الصحي أو الهندسي يمثل توجها نحو تخصص جامعي، بينما يدرس الطالب في " BTEC" تخصصا مهنيا محددا مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والأعمال.

وقال إن التعليم في البرنامج يعتمد بصورة أساسية على المشاريع، حيث ينفذ الطالب مشاريع عملية طوال الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتخضع علاماتها للتصحيح والتدقيق من قبل مدققين خارجيين، فيما يبلغ مجموع الساعات التدريبية للبرنامج 720 ساعة.

وأضاف أن 70% من علامة الطالب في " BTEC" تحتسب من أدائه ومشاريعه العملية خلال الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بينما تمثل المواد الثقافية المشتركة 30% من العلامة، وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية وتاريخ الأردن، ويتقدم الطالب لهذه المواد بعد الصف الثاني عشر بصورة شبيهة بامتحان الثانوية العامة.

وأشار محافظة إلى أن الطالب يستطيع بعد إتمام المستوى الثالث من البرنامج التوجه إلى سوق العمل، كما يمكنه استكمال دراسته في المستويات اللاحقة وصولا إلى مؤهلات تعادل الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير، بحسب مساره الدراسي.

وأكد أن الطالب في المسار المهني أو الأكاديمي يحصل على شهادة الثانوية العامة بمجرد إتمام الصف الثاني عشر بنجاح، سواء اختار المسار الأكاديمي أو المهني، ويستطيع بعدها دخول سوق العمل.

وأوضح أن من يرغب في الالتحاق بالجامعة يتعين عليه التقدم للامتحان العام والحصول على معدل للقبول الجامعي، سواء كانت دراسته داخل الأردن أو خارجه، لافتا إلى أن معادلة الشهادة خارج الأردن تخضع لمتطلبات الجامعة أو الجهة التعليمية المعنية.

وبشأن خريجي الدبلوم الراغبين في التجسير، قال محافظة إن منح فصل استثنائي لرفع المعدل ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وإنما يعود إلى الجامعات، مشيرا إلى أن بعض الجامعات منحت طلبة الدبلوم فصلا إضافيا لرفع معدلاتهم بعد صدور قرار إلغاء الامتحان الشامل.

وأوضح أن التجسير يتطلب تحقيق الحد الأدنى من المعدل المطلوب، والذي قد يبلغ 68% أو 70% بحسب التخصص، وأن المعيار هو معدل الطالب في الكلية التي تخرج منها وليس نتيجة الامتحان الشامل.