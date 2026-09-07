محافظة: توزيع طلبة الثانوية على الحقول بحد أقصى 30% لكل حقل العام المقبل

خبرني - قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن توزيع طلبة المرحلة الثانوية على الحقول الأكاديمية في النظام الجديد سيستند إلى رغبة الطالب وتحصيله الدراسي، على أن لا تتجاوز نسبة الطلبة في أي حقل 30% اعتبارا من العام المقبل، بهدف تحقيق توزيع أكثر توازنا وتفادي تكدس الطلبة في تخصصات جامعية محددة.

وأوضح محافظة لبرنامج "صوت المملكة" أن توزيع الطلبة في النظام السابق كان يتم بعد الصف العاشر بين المسارين العلمي والأدبي استنادا إلى الرغبة والمعدل، مشيرا إلى أن المبدأ نفسه سيستمر في النظام الجديد، لكن ضمن أربعة حقول ترتبط بالتخصصات الجامعية التي يرغب الطلبة في الالتحاق بها.

وقال إن الإقبال يتركز حاليا على الحقل الصحي وحقل اللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحا أن نسبة الطلبة في الحقل الصحي تبلغ حاليا نحو 36%.

وأضاف أن الوزارة ستطبق اعتبارا من العام المقبل حدا أقصى يبلغ 30% من الطلبة لكل حقل، على أن يتم توزيعهم وفقا لرغباتهم وتحصيلهم الدراسي في الصف الحادي عشر، بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة في أي حقل.

وأوضح أن الوزارة ستدخل في العام الذي يليه أداء الطلبة في الصف العاشر أيضا ضمن أسس اختيار الحقل والتخصص الجامعي، بما يجعل تحصيل الطالب في الصفين العاشر والحادي عشر عاملا في تحديد توجهه الأكاديمي.

وشدد محافظة على أن احتساب التحصيل سيكون بناء على أداء الطالب في المدرسة وليس على نتيجة امتحان المواد المشتركة، بهدف إعطاء أهمية أكبر للصفين العاشر والحادي عشر، بعد أن كان الصف الحادي عشر في النظام السابق يحظى باهتمام أقل من الطلبة بسبب تركيزهم على امتحان الثانوية العامة النهائي.

وأكد أن المناهج الجديدة صممت بحيث يعتمد كل صف على ما سبقه، فالصف العاشر يمهد للصف الحادي عشر، ومواد الصف الحادي عشر تمهد للصف الثاني عشر، ما يجعل الأداء الدراسي خلال هذه السنوات جزءا من المسار الأكاديمي للطالب.

وفي ما يتعلق بالحقول، أوضح محافظة أن الحقل لا يعني أن الطلبة يدرسون في شعب منفصلة أو مناهج مختلفة جذريا، بل يحدد التخصصات الجامعية التي يتجه إليها الطالب والمواد التي سيقدمها في الامتحان العام.

وقال إن طلبة الحقل الصحي والحقل الهندسي والعلوم والتكنولوجيا يدرسون في المدرسة المواد نفسها في معظم الأحيان، ويمكن أن يكونوا في الصف والشعبة نفسيهما، خلافا للاعتقاد بأن اختيار الحقل يتطلب شعبا منفصلة لكل تخصص.

وأضاف أن الطالب الذي يرغب في دراسة تخصص صحي يتجه إلى الحقل الصحي، فيما يتجه الراغبون في التخصصات الهندسية أو العلمية إلى حقل الهندسي والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن الحقول تمثل توجهات نحو تخصصات التعليم العالي أكثر من كونها فروعا مدرسية منفصلة.

وأشار إلى أن الرياضيات تظل مادة أساسية يدرسها طلبة الحقول العلمية والصحية، حتى إن لم تكن ضمن المواد التي يختارها الطالب لتقديمها في الامتحان العام بحسب تخصصه.

وفي شأن الانتقادات الموجهة للنظام الجديد والمطالبات بالعودة إلى نظام الثانوية العامة السابق، قال محافظة إن أي نظام جديد يواجه مقاومة لأسباب مختلفة.

وأكد أن النظام الجديد منصوص عليه في قانون، وأن الوزارة ستواصل تطويره وتحسينه استنادا إلى التطبيق العملي، مشيرا إلى أن النظام جرى تطويره بعد السنة الأولى من تطبيقه.